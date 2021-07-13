人行放水萬億 內銀反彈乏力

人民銀行出乎預期宣告全面降準，釋出萬億元長期資金，對中港股市刺激作用有點不似預期。恒指全日僅升170點，較早段近400點升幅減半有餘。升勢走樣的不單重磅科技藍籌，即使直接受惠人行放水的內銀股，亦見欲升

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