人行放水萬億 內銀反彈乏力 名家專區 2021/07/13 分享： 人民銀行出乎預期宣告全面降準，釋出萬億元長期資金，對中港股市刺激作用有點不似預期。恒指全日僅升170點，較早段近400點升幅減半有餘。升勢走樣的不單重磅科技藍籌，即使直接受惠人行放水的內銀股，亦見欲升 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 【內銀股價】人行降準放水萬億 內銀為何未亢奮? 2021/07/12 【內銀股價】人行降準放水萬億 內銀為何未亢奮? 透視中港美 - 降準有驚喜 反彈市能走多遠？ 2021/07/12 降準有驚喜 反彈市能走多遠？ 透視中港美 - 人行大力降準 內銀首選招行 2021/07/10 人行大力降準 內銀首選招行 透視中港美 - 港股5年半最長跌市 撈底勿戀戰 2021/07/09 港股5年半最長跌市 撈底勿戀戰 【港股拆局】港股錄5年半最長跌市 降準在望為何未見支持? 2021/07/08 【港股拆局】港股錄5年半最長跌市 降準在望為何未見支持? 中國 港股 貨幣政策 國債 金融機構 降準 騰訊控股（00700） 農業銀行（01288） 工商銀行（01398） 郵儲銀行（01658）