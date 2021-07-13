  • 33°C
香港時間 : 2021713日 (週二) 13:48
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
名家

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

換樓客撐場  新盤平均樓價歷史第三高

名家專區 12:03 2021/07/13

分享：

今年上半年一手私樓平均每宗成交價1,434萬元，屬歷史第三高，亦反映上半年的換樓客及投資者的購買力全面爆發，下半年一手樓預計仍會相當暢旺。

...

欄名 : 樓市分析

相關文章

啟德跑道區 新盤啟動
2021/06/29
啟德跑道區 新盤啟動
下半年新盤潮來臨 置業選擇多
2021/06/29
下半年新盤潮來臨 置業選擇多
新盤餘貨或跌穿萬伙
2021/07/07
新盤餘貨或跌穿萬伙

你可能感興趣

啟德跑道區 新盤啟動
03:00 2021/06/29
啟德跑道區 新盤啟動
下半年新盤潮來臨 置業選擇多
13:26 2021/06/29
下半年新盤潮來臨 置業選擇多
新盤餘貨或跌穿萬伙
01:00 2021/07/07
新盤餘貨或跌穿萬伙

最新專欄文章

香港版《大叔的愛》睇港人買樓心態
2021/07/12
香港版《大叔的愛》睇港人買樓心態
消費劵效應 舖位租金有望反彈？
2021/07/07
消費劵效應 舖位租金有望反彈？
下半年樓市續旺 全年有望11萬宗
2021/07/06
下半年樓市續旺 全年有望11萬宗
新地下半年大型新盤 有無驚喜價？
2021/07/05
新地下半年大型新盤 有無驚喜價？
政府賣地銳減 發展商搶地戰升溫
2021/07/02
政府賣地銳減 發展商搶地戰升溫
一手市場 天水圍 元朗 黃竹坑 發展商

上一篇文章

【期指挾淡】指數相關買盤挾升 恒指半日飆逾500點（第二版）

下一篇文章

熱炒中市場不介意低價益員工！
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版