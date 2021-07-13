換樓客撐場 新盤平均樓價歷史第三高 名家專區 12:03 2021/07/13 分享： 今年上半年一手私樓平均每宗成交價1,434萬元，屬歷史第三高，亦反映上半年的換樓客及投資者的購買力全面爆發，下半年一手樓預計仍會相當暢旺。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 樓市分析 相關文章 啟德跑道區 新盤啟動 2021/06/29 啟德跑道區 新盤啟動 下半年新盤潮來臨 置業選擇多 2021/06/29 下半年新盤潮來臨 置業選擇多 新盤餘貨或跌穿萬伙 2021/07/07 新盤餘貨或跌穿萬伙 你可能感興趣 啟德跑道區 新盤啟動 03:00 2021/06/29 啟德跑道區 新盤啟動 下半年新盤潮來臨 置業選擇多 13:26 2021/06/29 下半年新盤潮來臨 置業選擇多 新盤餘貨或跌穿萬伙 01:00 2021/07/07 新盤餘貨或跌穿萬伙 最新專欄文章 香港版《大叔的愛》睇港人買樓心態 2021/07/12 香港版《大叔的愛》睇港人買樓心態 消費劵效應 舖位租金有望反彈？ 2021/07/07 消費劵效應 舖位租金有望反彈？ 下半年樓市續旺 全年有望11萬宗 2021/07/06 下半年樓市續旺 全年有望11萬宗 新地下半年大型新盤 有無驚喜價？ 2021/07/05 新地下半年大型新盤 有無驚喜價？ 政府賣地銳減 發展商搶地戰升溫 2021/07/02 政府賣地銳減 發展商搶地戰升溫 一手市場 天水圍 元朗 黃竹坑 發展商