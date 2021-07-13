【監管風波】晨星陳麗子：監管陰霾帶來長綫投資機會 名家專區 16:44 2021/07/13 分享： 評級機構Morningstar晨星就亞洲地區，包括香港、中國內地及新加坡等地區發表第三季展望，晨星亞洲股票研究總監陳麗子表示，對比美股現時的高估值，亞洲股市的估值較便宜，當中較看好亞洲，尤其是中國內地、香港的地產、金融、能源及科技板塊。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : MT訪問 相關文章 專訪瑞銀胡一帆 人行降準撑經濟 下半年投資布局 2021/07/12 專訪瑞銀胡一帆 人行降準撑經濟 下半年投資布局 你可能感興趣 專訪瑞銀胡一帆 人行降準撑經濟 下半年投資布局 00:01 2021/07/12 專訪瑞銀胡一帆 人行降準撑經濟 下半年投資布局 最新專欄文章 股市現牛要衝入？ 許長泰：未來2至3個月分注入市 2020/07/08 股市現牛要衝入？ 許長泰：未來2至3個月分注入市 入市如何揀板塊？ 許長泰：主題要符合趨勢 2020/07/08 入市如何揀板塊？ 許長泰：主題要符合趨勢 MT訪問 - 高盛資管：對未來經濟樂觀 傾向持有股票 2019/05/16 高盛資管：對未來經濟樂觀 傾向持有股票 降準 疫情 壟斷 經濟 評級機構 GDP 中國人民銀行 反壟斷 美股 板塊