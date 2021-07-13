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【監管風波】晨星陳麗子：監管陰霾帶來長綫投資機會

名家專區 16:44 2021/07/13

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評級機構Morningstar晨星就亞洲地區，包括香港、中國內地及新加坡等地區發表第三季展望，晨星亞洲股票研究總監陳麗子表示，對比美股現時的高估值，亞洲股市的估值較便宜，當中較看好亞洲，尤其是中國內地、香港的地產、金融、能源及科技板塊。

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : MT訪問

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