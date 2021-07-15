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【名家看趨勢】瑞銀胡一帆：消費市場增長潛力巨大！

名家專區 07:00 2021/07/15

分享：

2020年在疫情影響下，中國GDP仍達到101.6萬億元人民幣，按年增長2.3%，並首次突破100萬億元人民幣，更達到美國GDP的70%。當中，社會消費品零售總額為39.2萬億元人民幣，佔GDP比重達到54.3%。

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : MT專訪

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