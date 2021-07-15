【名家看趨勢】瑞銀胡一帆：消費市場增長潛力巨大！ 名家專區 07:00 2021/07/15 分享： 2020年在疫情影響下，中國GDP仍達到101.6萬億元人民幣，按年增長2.3%，並首次突破100萬億元人民幣，更達到美國GDP的70%。當中，社會消費品零售總額為39.2萬億元人民幣，佔GDP比重達到54.3%。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : MT專訪 相關文章 專訪瑞銀胡一帆 人行降準撑經濟 下半年投資布局 2021/07/12 專訪瑞銀胡一帆 人行降準撑經濟 下半年投資布局 【本地經濟】李浩德：買地產股坐得較舒服！ 2021/07/13 【本地經濟】李浩德：買地產股坐得較舒服！ 五大因素催化國產品牌崛起 2021/07/12 五大因素催化國產品牌崛起 你可能感興趣 專訪瑞銀胡一帆 人行降準撑經濟 下半年投資布局 00:01 2021/07/12 專訪瑞銀胡一帆 人行降準撑經濟 下半年投資布局 【本地經濟】李浩德：買地產股坐得較舒服！ 13:03 2021/07/13 【本地經濟】李浩德：買地產股坐得較舒服！ 五大因素催化國產品牌崛起 00:01 2021/07/12 五大因素催化國產品牌崛起 最新專欄文章 【名家看增長股】新經濟股持續反彈？中資名家：估值已跌得合理了！ 2021/07/14 【名家看增長股】新經濟股持續反彈？中資名家：估值已跌得合理了！ 【本地經濟】李浩德：買地產股坐得較舒服！ 2021/07/13 【本地經濟】李浩德：買地產股坐得較舒服！ 【名家談GDP】第二季GDP快出爐！瑞銀胡一帆：估計在7.5%至8%之間！（附名家點評國策） 2021/07/12 【名家談GDP】第二季GDP快出爐！瑞銀胡一帆：估計在7.5%至8%之間！（附名家點評國策） 【名家看新股】哪些新股IPO升得多？景順阮偉國：投資風格轉了！（附潛在IPO名單） 2021/07/12 【名家看新股】哪些新股IPO升得多？景順阮偉國：投資風格轉了！（附潛在IPO名單） 「宏觀名家」瑞銀胡一帆 料下半年續出招撐經濟 2021/07/12 「宏觀名家」瑞銀胡一帆 料下半年續出招撐經濟 社會消費品零售總額 胡一帆 疫情 瑞銀 零售 品牌 香港 金融 中國 人口