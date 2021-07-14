ATM再挾淡 後勁恐不繼 名家專區 2021/07/14 分享： 港股昨出乎意料勁彈，恒指急漲近450點。科技藍籌監管陰霾未散，仍再成推升大市火車頭，騰訊（00700）、阿里巴巴（09988）及美團（03690）3大重磅科技藍籌，同大升3%至4%，合共貢獻恒指逾 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 透視中港美 - 人行放水萬億 內銀反彈乏力 2021/07/13 人行放水萬億 內銀反彈乏力 【內銀股價】人行降準放水萬億 內銀為何未亢奮? 2021/07/12 【內銀股價】人行降準放水萬億 內銀為何未亢奮? 透視中港美 - 降準有驚喜 反彈市能走多遠？ 2021/07/12 降準有驚喜 反彈市能走多遠？ 透視中港美 - 人行大力降準 內銀首選招行 2021/07/10 人行大力降準 內銀首選招行 透視中港美 - 港股5年半最長跌市 撈底勿戀戰 2021/07/09 港股5年半最長跌市 撈底勿戀戰 港股 騰訊 阿里巴巴 港元 降準 沽空 滙豐控股（00005） 騰訊控股（00700） 友邦保險（01299） 美團－W（03690）