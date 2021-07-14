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ATM再挾淡 後勁恐不繼

名家專區 2021/07/14

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港股昨出乎意料勁彈，恒指急漲近450點。科技藍籌監管陰霾未散，仍再成推升大市火車頭，騰訊（00700）、阿里巴巴（09988）及美團（03690）3大重磅科技藍籌，同大升3%至4%，合共貢獻恒指逾

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撰文 : 劉德斌

欄名 : 透視中港美

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