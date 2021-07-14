復星嚴重偏低 今年盈利大增 名家專區 2021/07/14 分享： 國企指數連升三日，但一浪低於一浪走勢未變，小心只是技術性反彈。而復星國際（00656）和技術指標齊齊出現突破，尤其今年盈利恢復高增長，醫藥和消費會是業績復甦雙引擎。 復星國際（00656）去年收入按年下 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 港股技術性反彈 A股兩極化走勢 （第四版） 2021/07/13 港股技術性反彈 A股兩極化走勢 （第四版） 中字股實力談 - 中升盈利惹憧憬 收購＋高瓴入股 2021/07/10 中升盈利惹憧憬 收購＋高瓴入股 中字股實力談 - 港股短綫超賣反彈 中期尋底仍未結束（第四版） 2021/07/09 港股短綫超賣反彈 中期尋底仍未結束（第四版） 中字股實力談 - 中建材吸引 PE 4倍股息8厘 2021/07/09 中建材吸引 PE 4倍股息8厘 中字股實力談 - 恒指牛熊綫不宜失 國指探底先試9900（第四版） 2021/07/08 恒指牛熊綫不宜失 國指探底先試9900（第四版） 復星國際（00656） 復星醫藥（02196） 復星旅遊文化（01992） 人民幣 板塊 美元