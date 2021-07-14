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復星嚴重偏低 今年盈利大增

名家專區 2021/07/14

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國企指數連升三日，但一浪低於一浪走勢未變，小心只是技術性反彈。而復星國際（00656）和技術指標齊齊出現突破，尤其今年盈利恢復高增長，醫藥和消費會是業績復甦雙引擎。

復星國際（00656）去年收入按年下

...

撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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