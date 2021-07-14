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【股壇神話】 傳奇大鱷齊唱淡 Bill Miller反嗆：超級股災言之過早！

財金猛人追蹤 14:04 2021/07/14

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曾領導旗下基金連續15年跑贏標指的比爾米勒（Bill Miller），紀錄至今無人能破。他近日對市場開始炒起的超級股災論有何看法，正好為投資者提供重要參考。

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 投資學堂

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