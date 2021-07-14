英格蘭飲恨歐國盃 凸顯約翰遜偽善？ 國際 16:51 2021/07/14 分享： 英格蘭周日在歐洲國家盃決賽飲恨，無緣首次贏得錦標。少部分球迷為發洩輸波不忿，竟對3名於互射12碼階段射失的黑人小將，大肆發表種族歧視言論。惟英國社會更不滿的，卻是約翰遜政府的偽善，不但一直懶理種族歧視的問題，甚至拒絕向種族歧視明確地大聲說不。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 相關文章 馬斯克堅持信念 Starlink狂想漸成形 2021/07/13 馬斯克堅持信念 Starlink狂想漸成形 布蘭森開啟新太空時代 競爭對手接踵而來 2021/07/12 布蘭森開啟新太空時代 競爭對手接踵而來 共和黨對疫苗說不 拯救美國僅空談 2021/07/10 共和黨對疫苗說不 拯救美國僅空談 富不與官爭？ Amazon卻令美國政府也要忌三分 2021/07/08 富不與官爭？ Amazon卻令美國政府也要忌三分 新加坡佛系抗疫 面對現實反獲好評？ 2021/07/07 新加坡佛系抗疫 面對現實反獲好評？ 你可能感興趣 馬斯克堅持信念 Starlink狂想漸成形 16:05 2021/07/13 馬斯克堅持信念 Starlink狂想漸成形 布蘭森開啟新太空時代 競爭對手接踵而來 12:50 2021/07/12 布蘭森開啟新太空時代 競爭對手接踵而來 共和黨對疫苗說不 拯救美國僅空談 13:32 2021/07/10 共和黨對疫苗說不 拯救美國僅空談 最新專欄文章 國金札記 - 無死角高速上網 Starlink狂想變現實 今日 無死角高速上網 Starlink狂想變現實 馬斯克堅持信念 Starlink狂想漸成形 2021/07/13 馬斯克堅持信念 Starlink狂想漸成形 國金札記 - 布蘭森問鼎蒼穹 航天商業化新時代 2021/07/13 布蘭森問鼎蒼穹 航天商業化新時代 國金札記 - 打疫苗摒棄政見 美國人做不到？ 2021/07/12 打疫苗摒棄政見 美國人做不到？ 共和黨對疫苗說不 拯救美國僅空談 2021/07/10 共和黨對疫苗說不 拯救美國僅空談 歧視 社交平台 移民 政治 約翰遜 英格蘭 歐洲國家盃 Facebook 足球 英國