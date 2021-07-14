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英格蘭飲恨歐國盃 凸顯約翰遜偽善？

國際 16:51 2021/07/14

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英格蘭周日在歐洲國家盃決賽飲恨，無緣首次贏得錦標。少部分球迷為發洩輸波不忿，竟對3名於互射12碼階段射失的黑人小將，大肆發表種族歧視言論。惟英國社會更不滿的，卻是約翰遜政府的偽善，不但一直懶理種族歧視的問題，甚至拒絕向種族歧視明確地大聲說不。

...

撰文 : 嚴智勇

欄名 : 國金札記

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