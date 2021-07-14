價格低回報高 工廈市場復甦快 名家專區 18:28 2021/07/14 分享： 上半年投資市場轉好，而工廈市場成交量率先跑出，反映工廈價格較低，回報率較高，吸引財團吸納。據高力國際統上半年買賣成交數字，整體投資市場反彈，工商舖及酒店等大額投資物業，合共涉及近350億元買賣，較去年同期升111%。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 樓市分析 相關文章 工廈「標準金額」補地價 成增土儲出路 2021/03/11 工廈「標準金額」補地價 成增土儲出路 「明碼實價」補地價將加快工廈重建？ 2021/03/13 「明碼實價」補地價將加快工廈重建？ 你可能感興趣 工廈「標準金額」補地價 成增土儲出路 14:00 2021/03/11 工廈「標準金額」補地價 成增土儲出路 「明碼實價」補地價將加快工廈重建？ 09:00 2021/03/13 「明碼實價」補地價將加快工廈重建？ 最新專欄文章 換樓客撐場 新盤平均樓價歷史第三高 2021/07/13 換樓客撐場 新盤平均樓價歷史第三高 香港版《大叔的愛》睇港人買樓心態 2021/07/12 香港版《大叔的愛》睇港人買樓心態 消費劵效應 舖位租金有望反彈？ 2021/07/07 消費劵效應 舖位租金有望反彈？ 下半年樓市續旺 全年有望11萬宗 2021/07/06 下半年樓市續旺 全年有望11萬宗 新地下半年大型新盤 有無驚喜價？ 2021/07/05 新地下半年大型新盤 有無驚喜價？ 疫情 工廈 商舖 高力國際 粉嶺 商廈