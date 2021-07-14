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價格低回報高 工廈市場復甦快

名家專區 18:28 2021/07/14

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上半年投資市場轉好，而工廈市場成交量率先跑出，反映工廈價格較低，回報率較高，吸引財團吸納。據高力國際統上半年買賣成交數字，整體投資市場反彈，工商舖及酒店等大額投資物業，合共涉及近350億元買賣，較去年同期升111%。

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欄名 : 樓市分析

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