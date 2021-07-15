政府增短中期住宅供應有妙法

短中期土地供應緊張，政府加大改劃土地力度，改劃地皮選址多屬周邊鄰近已發展社區，有望縮短興建基建等配套，以加快住宅供應。

去年首次達標，覓得31.6萬伙公營房屋土地

選址鄰近現有社區周邊，節省部分基建時間

「三通一平」完備，縮短發展周期

雖然去年施政報告宣布，首次覓足31.6萬伙的公營房屋土地，滿足長遠房策的指標，不過當局亦承認，這個供應量屬於「前輕後重」，反映短中期的土地供應仍然相當緊張。

特別是無論填海或者大規模興建新市鎮，由規劃到落實需要長達10年時間，相對來說，逐幅地的改劃工作雖然屬於「揼石仔」式，但對於紓緩燃眉之急仍有一定幫助。

值得留意的是，外界或者誤會，改劃土地只是紙上「大筆一揮」使能變出土地，但實際上，住宅發展周邊均需要大量基建配套配合，特別是大型的綠化地本身基建設施相對缺乏，由最基本的「三通一平」，即排水、通電、路通及土地平整，到社區設施、學校配套等，都要規劃完備之後，才能夠展開上蓋的物業建築。

在一些配套較為不足的新界地區，單是基建開發過程，甚至較上蓋建屋需時更長。因此近期政府選擇的綠化地，部分亦選址在鄰近現有社區周邊，節省一部分興建基建所需要的時間及開支，從而縮短建屋的速度，以加快住宅供應。

以昨天(7月14日)公布改劃的大埔桃源洞綠化地為例，旁邊已經是馬窩路一帶的私人住宅發展，按照政府的評估報告指，項目在基建設施方面包括供水和排水等在技術上均可行，只要改善位於馬窩路、達運道總長約1.4公里的現有污水管道，便能夠落實，而在交通上亦是以擴闊路口等措施改善交通，毋須重新興建一條新道路，有助縮短發展周期。