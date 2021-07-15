【名家談車股】造車市場是藍海？基金經理李浩德：產業鏈夠大！（附潛在IPO名單） 財金猛人追蹤 08:22 2021/07/15 分享： 小米集團 （01810） 早前宣布，由手機製造擴大戰綫到造車市場，董事長兼首席執行官雷軍今年3月時揚言，要為造車押上人生全部聲譽，計劃未來10年投資100億美元（相當於780億港元）進軍智能電動車業務，首期投資額達100億元人民幣，產品最快3年後推出市場。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : MT專訪 相關文章 專訪瑞銀胡一帆 人行降準撑經濟 下半年投資布局 2021/07/12 專訪瑞銀胡一帆 人行降準撑經濟 下半年投資布局 你可能感興趣 專訪瑞銀胡一帆 人行降準撑經濟 下半年投資布局 00:01 2021/07/12 專訪瑞銀胡一帆 人行降準撑經濟 下半年投資布局 最新專欄文章 【名家看趨勢】瑞銀胡一帆：消費市場增長潛力巨大！ 今日 【名家看趨勢】瑞銀胡一帆：消費市場增長潛力巨大！ 【名家看增長股】新經濟股持續反彈？中資名家：估值已跌得合理了！ 2021/07/14 【名家看增長股】新經濟股持續反彈？中資名家：估值已跌得合理了！ 【本地經濟】李浩德：買地產股坐得較舒服！ 2021/07/13 【本地經濟】李浩德：買地產股坐得較舒服！ 【名家談GDP】第二季GDP快出爐！瑞銀胡一帆：估計在7.5%至8%之間！（附名家點評國策） 2021/07/12 【名家談GDP】第二季GDP快出爐！瑞銀胡一帆：估計在7.5%至8%之間！（附名家點評國策） 【名家看新股】哪些新股IPO升得多？景順阮偉國：投資風格轉了！（附潛在IPO名單） 2021/07/12 【名家看新股】哪些新股IPO升得多？景順阮偉國：投資風格轉了！（附潛在IPO名單） 欄目（內容） 汽車 李浩德 電動車 財富及資產管理 基金 雷軍 IPO 小米