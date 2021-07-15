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【名家談車股】造車市場是藍海？基金經理李浩德：產業鏈夠大！（附潛在IPO名單）

財金猛人追蹤 08:22 2021/07/15

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小米集團 （01810） 早前宣布，由手機製造擴大戰綫到造車市場，董事長兼首席執行官雷軍今年3月時揚言，要為造車押上人生全部聲譽，計劃未來10年投資100億美元（相當於780億港元）進軍智能電動車業務，首期投資額達100億元人民幣，產品最快3年後推出市場。

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : MT專訪

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