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銀債下周開賣 專家籲留意4大重點

名家專區 2021/07/15

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銀色債券下周二（20日）開賣，專家忠告60歲以上的銀髮族，宜盡用閒資抽這俗稱長者iBond的定息產品，因其保證年回報3.5厘，遠勝定期存款，捧場客持貨3年，每手（1萬元）穩袋1,050元，市料勢必丁財

...

撰文 : 曾桂芬

欄名 : 交易講場

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