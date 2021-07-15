銀債下周開賣 專家籲留意4大重點

銀色債券下周二（20日）開賣，專家忠告60歲以上的銀髮族，宜盡用閒資抽這俗稱長者iBond的定息產品，因其保證年回報3.5厘，遠勝定期存款，捧場客持貨3年，每手（1萬元）穩袋1,050元，市料勢必丁財

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