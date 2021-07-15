銀債下周開賣 專家籲留意4大重點 名家專區 2021/07/15 分享： 銀色債券下周二（20日）開賣，專家忠告60歲以上的銀髮族，宜盡用閒資抽這俗稱長者iBond的定息產品，因其保證年回報3.5厘，遠勝定期存款，捧場客持貨3年，每手（1萬元）穩袋1,050元，市料勢必丁財 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 曾桂芬 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 交易講場 - 阿里與國資合作增 減投資界憂慮 2021/07/14 阿里與國資合作增 減投資界憂慮 交易講場 - 人行全面降準 券商首選招行 2021/07/13 人行全面降準 券商首選招行 交易講場 - 港股「七翻身」？ 聚焦內地經濟數據 2021/07/12 港股「七翻身」？ 聚焦內地經濟數據 交易講場 - 寧德時代股價漲 曾毓群身家超馬雲 2021/07/10 寧德時代股價漲 曾毓群身家超馬雲 交易講場 - 黑天鵝指數 美股跌市指標？ 2021/07/09 黑天鵝指數 美股跌市指標？ 香港 債券 銀色債券 滙豐控股（00005） 恒生銀行（00011） 東亞銀行（00023） 香港交易所（00388） 騰訊控股（00700） 小米集團－W（01810） 大新銀行（02356）