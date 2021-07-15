瑞銀胡一帆：中國消費非常看好

內地今日（7月15日）將公布第二季國內生產總值（GDP），熟悉中外宏觀形勢的瑞銀胡一帆在接受本報專訪時表示：「中國經濟今年開局強勁，第一季GDP按年增速達到同期最高紀錄18.3%（見圖），第二季估計在

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