瑞銀胡一帆：中國消費非常看好 名家專區 2021/07/15 分享： 內地今日（7月15日）將公布第二季國內生產總值（GDP），熟悉中外宏觀形勢的瑞銀胡一帆在接受本報專訪時表示：「中國經濟今年開局強勁，第一季GDP按年增速達到同期最高紀錄18.3%（見圖），第二季估計在 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 鄭耀宗 陳紫瑩 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 富蘭克林鄧普頓Bowers：看好美股五大主題 2021/07/14 富蘭克林鄧普頓Bowers：看好美股五大主題 景順潘新江：追蹤148萬億超級大戶部局 2021/07/13 景順潘新江：追蹤148萬億超級大戶部局 【人行降準】瑞銀：利好氣氛 股市升幅受制另一因素？（附受惠受累板塊） 2021/07/12 【人行降準】瑞銀：利好氣氛 股市升幅受制另一因素？（附受惠受累板塊） 【人行降準】工銀國際程實：幣策「以我爲主、穩字當頭」 2021/07/10 【人行降準】工銀國際程實：幣策「以我爲主、穩字當頭」 【降準系列】瑞銀汪濤 料降準短期利好市場情緒 2021/07/09 【降準系列】瑞銀汪濤 料降準短期利好市場情緒 中國 經濟 人民幣 GDP PMI 瑞銀 社會消費品零售總額 胡一帆 美元