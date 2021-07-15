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瑞銀胡一帆：中國消費非常看好

名家專區 2021/07/15

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內地今日（7月15日）將公布第二季國內生產總值（GDP），熟悉中外宏觀形勢的瑞銀胡一帆在接受本報專訪時表示：「中國經濟今年開局強勁，第一季GDP按年增速達到同期最高紀錄18.3%（見圖），第二季估計在

...

撰文 : 鄭耀宗
陳紫瑩

欄名 : 名家觀點

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