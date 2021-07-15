神華要爆升 煤價十年高 名家專區 2021/07/15 分享： 見A、H股指數回調，料短期上落市可以利好板塊輪動。而煤炭股昨日普遍逆市上升，尤其中央繼續嚴控產能會推高煤炭價格，煤炭價格指數已升至逾十年高位，有助提振煤炭板塊今年盈利表現，龍頭中國神華（01088）股 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - ATM整固後再上 港股反彈未結束（第四版） 2021/07/14 ATM整固後再上 港股反彈未結束（第四版） 中字股實力談 - 復星嚴重偏低 今年盈利大增 2021/07/14 復星嚴重偏低 今年盈利大增 中字股實力談 - 港股技術性反彈 A股兩極化走勢 （第四版） 2021/07/13 港股技術性反彈 A股兩極化走勢 （第四版） 中字股實力談 - 中升盈利惹憧憬 收購＋高瓴入股 2021/07/10 中升盈利惹憧憬 收購＋高瓴入股 中字股實力談 - 港股短綫超賣反彈 中期尋底仍未結束（第四版） 2021/07/09 港股短綫超賣反彈 中期尋底仍未結束（第四版） 中國神華（01088） H股 煤 煤炭股 人民幣 板塊