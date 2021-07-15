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神華要爆升 煤價十年高

名家專區 2021/07/15

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見A、H股指數回調，料短期上落市可以利好板塊輪動。而煤炭股昨日普遍逆市上升，尤其中央繼續嚴控產能會推高煤炭價格，煤炭價格指數已升至逾十年高位，有助提振煤炭板塊今年盈利表現，龍頭中國神華（01088）股

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撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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