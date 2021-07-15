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納米單位仍然有價有市

名家專區 14:19 2021/07/15

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政府推出所謂的林鄭PLAN（即1,000萬元以下住宅可造8成按揭；而800萬元以下物業可造9成按揭）後，幾乎大部分專家均睇淡納米單位的前景，但是事實證明，目前的納米單位仍然有價有市。

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欄名 : 樓市分析

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