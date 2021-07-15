納米單位仍然有價有市 名家專區 14:19 2021/07/15 分享： 政府推出所謂的林鄭PLAN（即1,000萬元以下住宅可造8成按揭；而800萬元以下物業可造9成按揭）後，幾乎大部分專家均睇淡納米單位的前景，但是事實證明，目前的納米單位仍然有價有市。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 樓市分析 相關文章 樓價指數「5連升」終結 仍有力破頂? 2021/07/10 樓價指數「5連升」終結 仍有力破頂? 換樓客撐場 新盤平均樓價歷史第三高 2021/07/13 換樓客撐場 新盤平均樓價歷史第三高 上半年樓價表現 哪個屋苑跑出？ 今日 上半年樓價表現 哪個屋苑跑出？ 你可能感興趣 樓價指數「5連升」終結 仍有力破頂? 14:00 2021/07/10 樓價指數「5連升」終結 仍有力破頂? 換樓客撐場 新盤平均樓價歷史第三高 12:03 2021/07/13 換樓客撐場 新盤平均樓價歷史第三高 上半年樓價表現 哪個屋苑跑出？ 今日 01:00 上半年樓價表現 哪個屋苑跑出？ 最新專欄文章 價格低回報高 工廈市場復甦快 2021/07/14 價格低回報高 工廈市場復甦快 換樓客撐場 新盤平均樓價歷史第三高 2021/07/13 換樓客撐場 新盤平均樓價歷史第三高 香港版《大叔的愛》睇港人買樓心態 2021/07/12 香港版《大叔的愛》睇港人買樓心態 消費劵效應 舖位租金有望反彈？ 2021/07/07 消費劵效應 舖位租金有望反彈？ 下半年樓市續旺 全年有望11萬宗 2021/07/06 下半年樓市續旺 全年有望11萬宗 一手市場 Q房網 美聯物業 瑧蓺 西營盤