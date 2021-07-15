【行業分析】5G建網慢過4G 時代？ 憧憬垂直行業爆發

5G 網絡技術全速推進普及應用日常生活，更受惠於聚焦信息技術等相關行業。平安證券分析中國 5G 網絡部署推進速度較 4G 時代有所放緩，不過5G時代的亮點，是垂直行業應用將才是 5G網絡的主戰場。

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