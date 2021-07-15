【行業分析】5G建網慢過4G 時代？ 憧憬垂直行業爆發 名家專區 18:47 2021/07/15 分享： 5G 網絡技術全速推進普及應用日常生活，更受惠於聚焦信息技術等相關行業。平安證券分析中國 5G 網絡部署推進速度較 4G 時代有所放緩，不過5G時代的亮點，是垂直行業應用將才是 5G網絡的主戰場。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 大行有路捉 最新專欄文章 【行業分析】新遊戲推出 內地手遊 iOS平台下載量續增長 今日 【行業分析】新遊戲推出 內地手遊 iOS平台下載量續增長 【行業分析】工業4.0推進自動化 中國PLC行業起飛 2021/07/14 【行業分析】工業4.0推進自動化 中國PLC行業起飛 【行業分析】中國軟飲料市場增速快 無糖化帶來新機遇 2021/07/14 【行業分析】中國軟飲料市場增速快 無糖化帶來新機遇 【行業分析】寵物行業潛力大 中國市場正起飛 2021/07/14 【行業分析】寵物行業潛力大 中國市場正起飛 【148萬億盤路】超級大戶謀算 買咩唔買咩？ 2021/07/14 【148萬億盤路】超級大戶謀算 買咩唔買咩？ 市場動向 物聯網 電訊商 5G 服務 電訊