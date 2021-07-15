塔利班時代到臨 大國各有盤算

阿富汗戰爭對美國人來講，無疑是一場噩夢。2001年911襲擊後，喬治布殊（George Bush）以塔利利班政府不肯交出發動襲擊的基地組織（音譯阿爾蓋達）為由，對阿富汗宣戰，從此陷入泥沼。之後的美國總統，由奧巴馬（Barack Obama）到特朗普（Donald Trump），無不想盡快抽身，卻被錯綜複雜的局勢纏住，拖了足足20年，才由拜登（Joe Biden）宣布美軍全面撤出。

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