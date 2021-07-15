塔利班時代到臨 大國各有盤算 國際 16:57 2021/07/15 分享： 阿富汗戰爭對美國人來講，無疑是一場噩夢。2001年911襲擊後，喬治布殊（George Bush）以塔利利班政府不肯交出發動襲擊的基地組織（音譯阿爾蓋達）為由，對阿富汗宣戰，從此陷入泥沼。之後的美國總統，由奧巴馬（Barack Obama）到特朗普（Donald Trump），無不想盡快抽身，卻被錯綜複雜的局勢纏住，拖了足足20年，才由拜登（Joe Biden）宣布美軍全面撤出。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 英格蘭飲恨歐國盃 凸顯約翰遜偽善？ 2021/07/14 英格蘭飲恨歐國盃 凸顯約翰遜偽善？ 立陶宛再出招 中歐關係更添暗湧 2021/07/06 立陶宛再出招 中歐關係更添暗湧 默克爾謝幕訪英國 德國歐國盃球運如人生？ 2021/07/05 默克爾謝幕訪英國 德國歐國盃球運如人生？ 土耳其運河 變相助攻一帶一路？ 2021/06/28 土耳其運河 變相助攻一帶一路？ 阿富汗局勢危急威脅中國利益 拆彈要有多手部署 2021/06/22 阿富汗局勢危急威脅中國利益 拆彈要有多手部署 你可能感興趣 英格蘭飲恨歐國盃 凸顯約翰遜偽善？ 16:51 2021/07/14 英格蘭飲恨歐國盃 凸顯約翰遜偽善？ 立陶宛再出招 中歐關係更添暗湧 07:08 2021/07/06 立陶宛再出招 中歐關係更添暗湧 默克爾謝幕訪英國 德國歐國盃球運如人生？ 13:07 2021/07/05 默克爾謝幕訪英國 德國歐國盃球運如人生？ 最新專欄文章 國金札記 - 英格蘭飲恨歐國盃 凸顯約翰遜偽善？ 今日 英格蘭飲恨歐國盃 凸顯約翰遜偽善？ 國金札記 - 無死角高速上網 Starlink狂想變現實 2021/07/14 無死角高速上網 Starlink狂想變現實 馬斯克堅持信念 Starlink狂想漸成形 2021/07/13 馬斯克堅持信念 Starlink狂想漸成形 國金札記 - 布蘭森問鼎蒼穹 航天商業化新時代 2021/07/13 布蘭森問鼎蒼穹 航天商業化新時代 國金札記 - 打疫苗摒棄政見 美國人做不到？ 2021/07/12 打疫苗摒棄政見 美國人做不到？ 地緣政治 軍事 阿富汗 中亞 戰爭 巴基斯坦 美軍 一帶一路 印度 中國