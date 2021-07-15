【行業分析】內地碳交易啟動 留意5主題受惠股 研究報告 17:53 2021/07/15 分享： 內地「碳交易」將啟動，國務院日前發表聲明稱，中國碳交易市場將在本周內開啟，發電行業將是首個納入碳市場的行業。市場預期，碳市場交易的具體啟動時間是本周五（7月16日）。內地碳交易啟動，將為「碳中和」概念股迎來新機遇。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 投資潮流 最新專欄文章 【IPO新股＋影子】新潮流賣「靚」 醫美行業大全 [剪存版] 2021/06/25 【IPO新股＋影子】新潮流賣「靚」 醫美行業大全 [剪存版 【通脹展望】當心被美聯儲的通脹痲痺 （全文完） 2021/06/11 【通脹展望】當心被美聯儲的通脹痲痺 （全文完） 【市場再轉向】反轉再反轉 周期股見頂了麼？ 第二版 2021/05/21 【市場再轉向】反轉再反轉 周期股見頂了麼？ 第二版 【股市新勢】通脹未驚完 又講滯脹 2021/05/13 【股市新勢】通脹未驚完 又講滯脹 【高息系列】6大內銀逐隻講 賺息賺價VS賺時間？ 第三版 2021/05/05 【高息系列】6大內銀逐隻講 賺息賺價VS賺時間？ 第三版 碳中和 電動車 可持續發展 新能源