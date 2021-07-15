【行業分析】內地碳交易啟動  留意5主題受惠股

內地「碳交易」將啟動，國務院日前發表聲明稱，中國碳交易市場將在本周內開啟，發電行業將是首個納入碳市場的行業。市場預期，碳市場交易的具體啟動時間是本周五（7月16日）。內地碳交易啟動，將為「碳中和」概念股迎來新機遇。

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