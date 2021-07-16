女性地位看似提高 男性權威仍屬主流

除了種族主義外，近年女性主義愈來愈受全球重視。雖然近年女性地位看似提高，但在個別環境下，即使女性表現較男性優越，但普遍女性的聲音及能力仍備受忽視。面對職場及主流媒體均以男性主導的情況，女權主義者正積極從多方面，為女性爭取應有權利。

...