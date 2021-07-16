【科網股前景】基金經理李浩德：要揀政策風險細嘅公司！

內地最大網約車平台「滴滴出行」App在7月2日被中國國家網信辦指，涉及國家數據安全風險，暫停新用戶註冊，並在兩天後，勒令滴滴出行應用程式下架。7月9日，滴滴母公司北京小桔科技有限公司旗下25款App同遭下架，事件令市場憂慮科網股的監管風險重臨，科網板塊在7月5日起連日下挫。

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對於中國兩大科網股騰訊 （00700） 和阿里巴巴 （09988） 的前景，「C基金」基金經理、鵬格斯資產管理首席投資總監李浩德在接受專訪時表示，雖然科網股短期內走勢相信還是偏弱，但如果要在板塊內選股的話，會繼續選擇龍頭企業。

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他指出，騰訊的政策風險相對較少，因主要業務是遊戲，可以避免電商的激烈競爭環境，加上管理層作風穩健，業務夠穩陣，並不是站在監管風眼上。「相信如果科技股個勢返來，股王表現一定會好過其他股份！」

至於自去年11月螞蟻集團上市被擱置的阿里巴巴，李浩德則表示：

「好難估到底幾時可以反彈，相對其他科技股，阿里算是行自己的路，始終都要睇中央有無明確監管措施出台。」

記者：陳紫瑩