阿里股價回升 騰訊化敵為友 名家專區 2021/07/16 分享： 中港兩地股市昨日齊彈，國企指數升109點或1%，收報10174點，後向要睇ATM，尤其阿里巴巴（09988）和騰訊控股（00700）有望世紀大和解，因為傳出雙方考慮逐步開放生態系統，有助提振阿里巴巴未 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 港股繼續技術彈 A股隨時爆單邊（第四版） 2021/07/15 港股繼續技術彈 A股隨時爆單邊（第四版） 中字股實力談 - 神華要爆升 煤價十年高 2021/07/15 神華要爆升 煤價十年高 中字股實力談 - ATM整固後再上 港股反彈未結束（第四版） 2021/07/14 ATM整固後再上 港股反彈未結束（第四版） 中字股實力談 - 復星嚴重偏低 今年盈利大增 2021/07/14 復星嚴重偏低 今年盈利大增 中字股實力談 - 港股技術性反彈 A股兩極化走勢 （第四版） 2021/07/13 港股技術性反彈 A股兩極化走勢 （第四版） 中國市場 電子商貿 零售 騰訊控股（00700） 京東集團—SW（09618） 阿里巴巴－SW（09988） 金融服務 人民幣