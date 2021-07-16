阿里股價回升 騰訊化敵為友

中港兩地股市昨日齊彈，國企指數升109點或1%，收報10174點，後向要睇ATM，尤其阿里巴巴（09988）和騰訊控股（00700）有望世紀大和解，因為傳出雙方考慮逐步開放生態系統，有助提振阿里巴巴未

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