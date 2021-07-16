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新興市場債券的轉捩點？

名家專區 2021/07/16

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新興市場債券在新冠病毒疫情期間受到重挫，同時正面對已發展市場加息帶來的潛在利淡因素，尤其10年期美國國債孳息率上升。因此，主權債券、企業及當地債券年初至今的表現相對跑輸大市。然而，值得注意的是，自一年

...

撰文 : Ricardo Adrogué 霸菱環球主權債務及貨幣投資總監

欄名 : 名家觀點

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