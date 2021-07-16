新興市場債券的轉捩點？ 名家專區 2021/07/16 分享： 新興市場債券在新冠病毒疫情期間受到重挫，同時正面對已發展市場加息帶來的潛在利淡因素，尤其10年期美國國債孳息率上升。因此，主權債券、企業及當地債券年初至今的表現相對跑輸大市。然而，值得注意的是，自一年 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : Ricardo Adrogué 霸菱環球主權債務及貨幣投資總監 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 專訪 - 瑞銀胡一帆：中國消費非常看好 2021/07/15 瑞銀胡一帆：中國消費非常看好 富蘭克林鄧普頓Bowers：看好美股五大主題 2021/07/14 富蘭克林鄧普頓Bowers：看好美股五大主題 景順潘新江：追蹤148萬億超級大戶部局 2021/07/13 景順潘新江：追蹤148萬億超級大戶部局 【人行降準】瑞銀：利好氣氛 股市升幅受制另一因素？（附受惠受累板塊） 2021/07/12 【人行降準】瑞銀：利好氣氛 股市升幅受制另一因素？（附受惠受累板塊） 【人行降準】工銀國際程實：幣策「以我爲主、穩字當頭」 2021/07/10 【人行降準】工銀國際程實：幣策「以我爲主、穩字當頭」 中國 經濟 新興市場