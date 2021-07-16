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樓價攀升 細戶仍有優勢

地產 14:00 2021/07/16

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屯門遠期樓花新盤上嵐，今次以略高於同區屋苑價錢開盤，反映發展商對於可承造高成數按揭的細戶，銷情仍然信心十足。

  • 屯門上嵐，50萬元樓下可上車
  • 遠期樓花新盤，樓花期長達24個月
  • 細戶銀碼細，呎價更加進取

建灝旗下屯門上嵐昨日公布首張價單50伙價錢，折實價450.18萬元入場，折實呎價16,988至18,925元，略高於比鄰新盤御半山的價錢，上嵐預計落成日期為2023年7月，亦即有24個月遠期樓花，連同此因素來看，今次發展商定價可算是進取。

上嵐清一色細單位，單位面積最大不過300平方呎，變相單位樓價就較低，以昨公布的首批單位為例，折實價全部不過600萬元，配合建築期付款之下，全部都可以承造高成數按揭上車，最低首期50萬元樓下便可上車，以低首期吸引一批預算有限的上車買家，呎價可以更加進取。加上項目規模不大，發展商亦沒有太大的去貨壓力。

今年一手承接力強勁，截至7月中，一手市場已錄得近1萬宗成交，較去年1至7月份的約8,100宗，已錄得逾2成的升幅，至於樓價由年初至今都保持上升的趨勢，反映樓市價量齊升，加強發展商的推盤信心。

短期內，九龍市區亦緊接有數個新盤推出市場，包括西南九龍維港滙以及何文田芳菲等等，相信發展商亦會傾向以進取價錢推售。

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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