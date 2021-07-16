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【名家看東奧】黃國英：日股具更大值博率兼分散組合風險！

財金猛人追蹤 08:22 2021/07/16

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人稱「英sir」的豐盛金融資產管理董事黃國英，實戰與理論經驗豐富，他早前接受《投資理財周刊》專訪時分享其「打散策略」背後的因由。

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : MT訪問

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