【名家看東奧】黃國英：日股具更大值博率兼分散組合風險！ 財金猛人追蹤 08:22 2021/07/16 分享： 人稱「英sir」的豐盛金融資產管理董事黃國英，實戰與理論經驗豐富，他早前接受《投資理財周刊》專訪時分享其「打散策略」背後的因由。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : MT訪問 相關文章 專訪瑞銀胡一帆 人行降準撑經濟 下半年投資布局 2021/07/12 專訪瑞銀胡一帆 人行降準撑經濟 下半年投資布局 你可能感興趣 專訪瑞銀胡一帆 人行降準撑經濟 下半年投資布局 00:01 2021/07/12 專訪瑞銀胡一帆 人行降準撑經濟 下半年投資布局 最新專欄文章 【監管風波】晨星陳麗子：監管陰霾帶來長綫投資機會 2021/07/13 【監管風波】晨星陳麗子：監管陰霾帶來長綫投資機會 股市現牛要衝入？ 許長泰：未來2至3個月分注入市 2020/07/08 股市現牛要衝入？ 許長泰：未來2至3個月分注入市 入市如何揀板塊？ 許長泰：主題要符合趨勢 2020/07/08 入市如何揀板塊？ 許長泰：主題要符合趨勢 MT訪問 - 高盛資管：對未來經濟樂觀 傾向持有股票 2019/05/16 高盛資管：對未來經濟樂觀 傾向持有股票 欄目（內容） 黃國英 值博率 財富及資產管理 基金 經濟 股票 板塊 日本 東京