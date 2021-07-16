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曾允特首納防賄例 林鄭表明「走數」

京憂修例埋法律空子 損特首權威

名家專區 2021/07/16

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特首林鄭月娥曾承諾將特首納入防止賄賂條例，但她表明「一定走數」。據悉，中央認為，修例等如埋下法律空子，為有心人提供機會打擊特首權威，削弱特首於行政、司法及立法的超然地位。

有資深建制派人士指，回歸以來，

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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