曾允特首納防賄例 林鄭表明「走數」 京憂修例埋法律空子 損特首權威 名家專區 2021/07/16 分享： 特首林鄭月娥曾承諾將特首納入防止賄賂條例，但她表明「一定走數」。據悉，中央認為，修例等如埋下法律空子，為有心人提供機會打擊特首權威，削弱特首於行政、司法及立法的超然地位。 有資深建制派人士指，回歸以來， ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 國安法周年研討會 夏寶龍劃DQ紅綫？ 2021/07/15 國安法周年研討會 夏寶龍劃DQ紅綫？ 有政戲 - 消費券+司局長換人 民望升有啟示？ 2021/07/14 消費券+司局長換人 民望升有啟示？ 有政戲 - 打針儲子彈通關 7成接種率才有望？ 2021/07/13 打針儲子彈通關 7成接種率才有望？ 有政戲 - 特首跑馬仔 林鄭有部署CY暫守不攻？ 2021/07/12 特首跑馬仔 林鄭有部署CY暫守不攻？ 有政戲 - 區議員爆辭職潮 政府DQ壓力減 2021/07/09 區議員爆辭職潮 政府DQ壓力減 政治 林鄭月娥 選舉 特首選舉 張曉明 下台