特首林鄭月娥曾承諾將特首納入防止賄賂條例，但她表明「一定走數」。據悉，中央認為，修例等如埋下法律空子，為有心人提供機會打擊特首權威，削弱特首於行政、司法及立法的超然地位。

有資深建制派人士指，回歸以來，

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