  • 29°C
香港時間 : 2021716日 (週五) 10:56
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
名家

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【亞洲展望】宏利：人民幣滙價將進一步受壓

研究報告 10:24 2021/07/16

分享：

踏入第三季，全球經濟逐漸復甦。就亞洲經濟而言，宏利投資管理則認為，區內經濟前景仍然取決於疫情發展，以及疫苗接種的步伐。對於中國，宏利認為，信貸放緩預計將進一步拖累今年下半年經濟增長，並預期人民幣滙價會轉弱。

...

欄名 : 大行有路捉

最新專欄文章

【行業分析】5G建網慢過4G 時代？ 憧憬垂直行業爆發
2021/07/15
【行業分析】5G建網慢過4G 時代？ 憧憬垂直行業爆發
【行業分析】新遊戲推出 內地手遊 iOS平台下載量續增長
2021/07/15
【行業分析】新遊戲推出 內地手遊 iOS平台下載量續增長
【行業分析】工業4.0推進自動化 中國PLC行業起飛
2021/07/14
【行業分析】工業4.0推進自動化 中國PLC行業起飛
【行業分析】中國軟飲料市場增速快 無糖化帶來新機遇
2021/07/14
【行業分析】中國軟飲料市場增速快 無糖化帶來新機遇
【行業分析】寵物行業潛力大 中國市場正起飛
2021/07/14
【行業分析】寵物行業潛力大 中國市場正起飛
經濟 人民幣 中國 亞洲

下一篇文章

【行業分析】新遊戲推出 內地手遊 iOS平台下載量續增長
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版