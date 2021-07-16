【亞洲展望】宏利：人民幣滙價將進一步受壓 研究報告 10:24 2021/07/16 分享： 踏入第三季，全球經濟逐漸復甦。就亞洲經濟而言，宏利投資管理則認為，區內經濟前景仍然取決於疫情發展，以及疫苗接種的步伐。對於中國，宏利認為，信貸放緩預計將進一步拖累今年下半年經濟增長，並預期人民幣滙價會轉弱。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 大行有路捉 最新專欄文章 【行業分析】5G建網慢過4G 時代？ 憧憬垂直行業爆發 2021/07/15 【行業分析】5G建網慢過4G 時代？ 憧憬垂直行業爆發 【行業分析】新遊戲推出 內地手遊 iOS平台下載量續增長 2021/07/15 【行業分析】新遊戲推出 內地手遊 iOS平台下載量續增長 【行業分析】工業4.0推進自動化 中國PLC行業起飛 2021/07/14 【行業分析】工業4.0推進自動化 中國PLC行業起飛 【行業分析】中國軟飲料市場增速快 無糖化帶來新機遇 2021/07/14 【行業分析】中國軟飲料市場增速快 無糖化帶來新機遇 【行業分析】寵物行業潛力大 中國市場正起飛 2021/07/14 【行業分析】寵物行業潛力大 中國市場正起飛 經濟 人民幣 中國 亞洲