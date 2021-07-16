  • 30°C
香港時間 : 2021716日 (週五) 13:07
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
名家

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【契媽股】女股神繼續撳掣沽騰訊 有隻美股掃足成個月仍未收夠貨？

財金猛人追蹤 12:51 2021/07/16

分享：

本地網民封為科技股女股神、「契媽」的Cathie Wood日前睇淡中資科網股，亦果然「說到做到」，旗下基金ARK Investment 昨晚繼續狠掟騰訊（美：TCHEY） （00700） ，並要留有隻美股已獲ARK連續掃入近1個月！

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : ARK追蹤

相關文章

專訪瑞銀胡一帆 人行降準撑經濟 下半年投資布局
2021/07/12
專訪瑞銀胡一帆 人行降準撑經濟 下半年投資布局

你可能感興趣

專訪瑞銀胡一帆 人行降準撑經濟 下半年投資布局
00:01 2021/07/12
專訪瑞銀胡一帆 人行降準撑經濟 下半年投資布局

最新專欄文章

ARK追蹤 - 【契媽股】女股神返嚟啦！ Cathie Wood假後大執倉 4家中概股遭狠掟？（第二版）
2021/07/08
【契媽股】女股神返嚟啦！ Cathie Wood假後大執倉 4家中概股遭狠掟？（第二版）
ARK追蹤 - 【契媽股】納指破頂女股神趁高輕減持 有一隻港股卻獲大手掃？（第二版）
2021/06/26
【契媽股】納指破頂女股神趁高輕減持 有一隻港股卻獲大手掃？（第二版）
ARK追蹤 - 【契媽股】女股神表現差遭網民「降格」 木姐連日大手掃入一隻股要跟？（第二版）
2021/06/11
【契媽股】女股神表現差遭網民「降格」 木姐連日大手掃入一隻股要跟？（第二版）
ARK追蹤 - 【契媽股】女股神終於出擊 大手買入股王是轉勢先兆？
2021/06/04
【契媽股】女股神終於出擊 大手買入股王是轉勢先兆？
ARK追蹤 - 【契媽股】落刀無手軟 有隻港股遭女股神連沽逾1個月！
2021/05/28
【契媽股】落刀無手軟 有隻港股遭女股神連沽逾1個月！
Cathie Wood 騰訊控股ADR（美：TCEHY） 騰訊控股（00700） 特殊目的收購公司（SPAC） ADR 基金 ETF 買入 主動型ETF 板塊

下一篇文章

【名家看東奧】黃國英：日股具更大值博率兼分散組合風險！
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版