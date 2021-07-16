【契媽股】女股神繼續撳掣沽騰訊 有隻美股掃足成個月仍未收夠貨？ 財金猛人追蹤 12:51 2021/07/16 分享： 本地網民封為科技股女股神、「契媽」的Cathie Wood日前睇淡中資科網股，亦果然「說到做到」，旗下基金ARK Investment 昨晚繼續狠掟騰訊（美：TCHEY） （00700） ，並要留有隻美股已獲ARK連續掃入近1個月！ ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : ARK追蹤 相關文章 專訪瑞銀胡一帆 人行降準撑經濟 下半年投資布局 2021/07/12 專訪瑞銀胡一帆 人行降準撑經濟 下半年投資布局 你可能感興趣 專訪瑞銀胡一帆 人行降準撑經濟 下半年投資布局 00:01 2021/07/12 專訪瑞銀胡一帆 人行降準撑經濟 下半年投資布局 最新專欄文章 ARK追蹤 - 【契媽股】女股神返嚟啦！ Cathie Wood假後大執倉 4家中概股遭狠掟？（第二版） 2021/07/08 【契媽股】女股神返嚟啦！ Cathie Wood假後大執倉 4家中概股遭狠掟？（第二版） ARK追蹤 - 【契媽股】納指破頂女股神趁高輕減持 有一隻港股卻獲大手掃？（第二版） 2021/06/26 【契媽股】納指破頂女股神趁高輕減持 有一隻港股卻獲大手掃？（第二版） ARK追蹤 - 【契媽股】女股神表現差遭網民「降格」 木姐連日大手掃入一隻股要跟？（第二版） 2021/06/11 【契媽股】女股神表現差遭網民「降格」 木姐連日大手掃入一隻股要跟？（第二版） ARK追蹤 - 【契媽股】女股神終於出擊 大手買入股王是轉勢先兆？ 2021/06/04 【契媽股】女股神終於出擊 大手買入股王是轉勢先兆？ ARK追蹤 - 【契媽股】落刀無手軟 有隻港股遭女股神連沽逾1個月！ 2021/05/28 【契媽股】落刀無手軟 有隻港股遭女股神連沽逾1個月！ Cathie Wood 騰訊控股ADR（美：TCEHY） 騰訊控股（00700） 特殊目的收購公司（SPAC） ADR 基金 ETF 買入 主動型ETF 板塊