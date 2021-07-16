【美國通脹】連續3個月超預期 通脹非暫時現象 研究報告 17:18 2021/07/16 分享： 美國日前公布通脹數據，6月份消費者物價指數（CPI）創 2008 年新高，連續第3個月超出市場預期，當中與外出相關的商品漲幅較大，二手車按月增長高達10.5%。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 大行有路捉 最新專欄文章 【數據分析】出口料持續強勢 惟第4季或受壓 今日 【數據分析】出口料持續強勢 惟第4季或受壓 【亞洲展望】宏利：人民幣滙價將進一步受壓 今日 【亞洲展望】宏利：人民幣滙價將進一步受壓 【行業分析】5G建網慢過4G 時代？ 憧憬垂直行業爆發 2021/07/15 【行業分析】5G建網慢過4G 時代？ 憧憬垂直行業爆發 【行業分析】工業4.0推進自動化 中國PLC行業起飛 2021/07/14 【行業分析】工業4.0推進自動化 中國PLC行業起飛 【行業分析】中國軟飲料市場增速快 無糖化帶來新機遇 2021/07/14 【行業分析】中國軟飲料市場增速快 無糖化帶來新機遇 疫情 美股 市盈率 租車 有線電視 美國 通脹 金融 CPI