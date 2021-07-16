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【美國通脹】連續3個月超預期 通脹非暫時現象

研究報告 17:18 2021/07/16

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美國日前公布通脹數據，6月份消費者物價指數（CPI）創 2008 年新高，連續第3個月超出市場預期，當中與外出相關的商品漲幅較大，二手車按月增長高達10.5%。

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欄名 : 大行有路捉

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