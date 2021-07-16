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【數據分析】出口料持續強勢 惟第4季或受壓

名家專區 17:41 2021/07/16

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後疫情時代環球經濟正在復甦，製造業經濟活動情況亦得到改善，6 月進出口同比增長逾 30%。中金公司預計，第三季度出口總數據仍保持較高增速，第四季度出口下行壓力或有所加大，出口數據與採購經理人指數（PMI）新出口訂單背離成主要原因。

...

欄名 : 大行有路捉

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