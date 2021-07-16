【數據分析】出口料持續強勢 惟第4季或受壓 名家專區 17:41 2021/07/16 分享： 後疫情時代環球經濟正在復甦，製造業經濟活動情況亦得到改善，6 月進出口同比增長逾 30%。中金公司預計，第三季度出口總數據仍保持較高增速，第四季度出口下行壓力或有所加大，出口數據與採購經理人指數（PMI）新出口訂單背離成主要原因。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 大行有路捉 最新專欄文章 【美國通脹】連續3個月超預期 通脹非暫時現象 今日 【美國通脹】連續3個月超預期 通脹非暫時現象 【亞洲展望】宏利：人民幣滙價將進一步受壓 今日 【亞洲展望】宏利：人民幣滙價將進一步受壓 【行業分析】5G建網慢過4G 時代？ 憧憬垂直行業爆發 2021/07/15 【行業分析】5G建網慢過4G 時代？ 憧憬垂直行業爆發 【行業分析】工業4.0推進自動化 中國PLC行業起飛 2021/07/14 【行業分析】工業4.0推進自動化 中國PLC行業起飛 【行業分析】中國軟飲料市場增速快 無糖化帶來新機遇 2021/07/14 【行業分析】中國軟飲料市場增速快 無糖化帶來新機遇 商品 經濟 疫情 進出口 採購 PMI 指數