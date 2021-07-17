法國強制接種疫苗 馬克龍政治豪賭

7月14日法國國慶日，法國再爆發示威浪潮，示威者不滿法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）推動新冠疫苗接種的新招。他計劃效法希臘，強制醫護人員接種疫苗，拒打針者會被停薪停職，並將擴大疫苗通行證計劃至餐廳、戲院等場所，入場時須出示已打疫苗或新冠病毒檢測陰性結果的證明。

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