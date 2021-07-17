法國強制接種疫苗 馬克龍政治豪賭 國際 09:05 2021/07/17 分享： 7月14日法國國慶日，法國再爆發示威浪潮，示威者不滿法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）推動新冠疫苗接種的新招。他計劃效法希臘，強制醫護人員接種疫苗，拒打針者會被停薪停職，並將擴大疫苗通行證計劃至餐廳、戲院等場所，入場時須出示已打疫苗或新冠病毒檢測陰性結果的證明。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 女性地位看似提高 男性權威仍屬主流 2021/07/16 女性地位看似提高 男性權威仍屬主流 塔利班時代到臨 大國各有盤算 2021/07/15 塔利班時代到臨 大國各有盤算 英格蘭飲恨歐國盃 凸顯約翰遜偽善？ 2021/07/14 英格蘭飲恨歐國盃 凸顯約翰遜偽善？ 布蘭森開啟新太空時代 競爭對手接踵而來 2021/07/12 布蘭森開啟新太空時代 競爭對手接踵而來 共和黨對疫苗說不 拯救美國僅空談 2021/07/10 共和黨對疫苗說不 拯救美國僅空談 你可能感興趣 女性地位看似提高 男性權威仍屬主流 16:05 2021/07/16 女性地位看似提高 男性權威仍屬主流 塔利班時代到臨 大國各有盤算 16:57 2021/07/15 塔利班時代到臨 大國各有盤算 英格蘭飲恨歐國盃 凸顯約翰遜偽善？ 16:51 2021/07/14 英格蘭飲恨歐國盃 凸顯約翰遜偽善？ 最新專欄文章 國金札記 - 塔利班時代到臨 大國各有盤算 2021/07/16 塔利班時代到臨 大國各有盤算 國金札記 - 英格蘭飲恨歐國盃 凸顯約翰遜偽善？ 2021/07/15 英格蘭飲恨歐國盃 凸顯約翰遜偽善？ 國金札記 - 無死角高速上網 Starlink狂想變現實 2021/07/14 無死角高速上網 Starlink狂想變現實 馬斯克堅持信念 Starlink狂想漸成形 2021/07/13 馬斯克堅持信念 Starlink狂想漸成形 國金札記 - 布蘭森問鼎蒼穹 航天商業化新時代 2021/07/13 布蘭森問鼎蒼穹 航天商業化新時代 政治 疫情 馬克龍 疫苗 法國