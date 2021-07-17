復藥有佳績 因有復必泰

昨日A、H股指數齊齊下跌，但國企指數中期走勢呈現「身懷六甲」，不排除下周可以繼續反彈，尤其部分中資股走勢已轉強。復星醫藥（02196）技術指標更發出買入訊號，加上未來盈利會有兩成以上增加，以及復必泰有

...