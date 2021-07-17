復藥有佳績 因有復必泰 名家專區 2021/07/17 分享： 昨日A、H股指數齊齊下跌，但國企指數中期走勢呈現「身懷六甲」，不排除下周可以繼續反彈，尤其部分中資股走勢已轉強。復星醫藥（02196）技術指標更發出買入訊號，加上未來盈利會有兩成以上增加，以及復必泰有 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 港股反彈未結束 中期現身懷六甲（第四版） 2021/07/16 港股反彈未結束 中期現身懷六甲（第四版） 中字股實力談 - 阿里股價回升 騰訊化敵為友 2021/07/16 阿里股價回升 騰訊化敵為友 中字股實力談 - 港股繼續技術彈 A股隨時爆單邊（第四版） 2021/07/15 港股繼續技術彈 A股隨時爆單邊（第四版） 中字股實力談 - 神華要爆升 煤價十年高 2021/07/15 神華要爆升 煤價十年高 中字股實力談 - ATM整固後再上 港股反彈未結束（第四版） 2021/07/14 ATM整固後再上 港股反彈未結束（第四版） 復星醫藥（02196） 醫藥股 治療 新經濟股 藥明生物（02269） 翰森製藥 （03692） 恒瑞醫藥（滬：600276） 人民幣