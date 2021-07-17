拆解碳交易系統 Tesla賣碳積分勁賺 名家專區 2021/07/17 分享： 中國訂立2060年「碳中和」目標後，全國碳排放權交易市場昨日開市。雖然碳市場並非直接與投資市場掛鈎，但與一眾上市企業的經營息息相關。 瑞銀分析，將排放標準對比其2020年實際排放量，預計華潤電力（ ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 梁安琪 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 交易講場 - 阿里騰訊倘生態互通 盤點贏家輸家 2021/07/16 阿里騰訊倘生態互通 盤點贏家輸家 交易講場 - 銀債下周開賣 專家籲留意4大重點 2021/07/15 銀債下周開賣 專家籲留意4大重點 交易講場 - 阿里與國資合作增 減投資界憂慮 2021/07/14 阿里與國資合作增 減投資界憂慮 交易講場 - 人行全面降準 券商首選招行 2021/07/13 人行全面降準 券商首選招行 交易講場 - 港股「七翻身」？ 聚焦內地經濟數據 2021/07/12 港股「七翻身」？ 聚焦內地經濟數據 中國 碳中和 華潤電力（00836） 特斯拉（Tesla，美：TSLA） 人民幣 瑞銀 歐元 美元