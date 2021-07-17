拆解碳交易系統 Tesla賣碳積分勁賺

中國訂立2060年「碳中和」目標後，全國碳排放權交易市場昨日開市。雖然碳市場並非直接與投資市場掛鈎，但與一眾上市企業的經營息息相關。

瑞銀分析，將排放標準對比其2020年實際排放量，預計華潤電力（

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