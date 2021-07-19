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基金經理李浩德 看好碳中和及內需主題

財金猛人追蹤 08:22 2021/07/19

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出身自基金界「金手指」惠理基金、以揀股準繩度見稱的本地著名基金經理李浩德，他在接受《投資理財周刊》專訪時，認為港股估值平、有望追落後，估計在28000至29000點之間上落。「美股錢多，根本跌唔落，內地A股表現好穩，港股表現最落後。」

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : MT專訪

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