基金經理李浩德 看好碳中和及內需主題 財金猛人追蹤 08:22 2021/07/19 分享： 出身自基金界「金手指」惠理基金、以揀股準繩度見稱的本地著名基金經理李浩德，他在接受《投資理財周刊》專訪時，認為港股估值平、有望追落後，估計在28000至29000點之間上落。「美股錢多，根本跌唔落，內地A股表現好穩，港股表現最落後。」 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : MT專訪 相關文章 基金名家李浩德 港股有望追落後 跟政策走吼內需 今日 基金名家李浩德 港股有望追落後 跟政策走吼內需 基金經理五大揀股心法 今日 基金經理五大揀股心法 李浩德：新經濟股暫難見大升浪 今日 李浩德：新經濟股暫難見大升浪 你可能感興趣 基金名家李浩德 港股有望追落後 跟政策走吼內需 今日 00:01 基金名家李浩德 港股有望追落後 跟政策走吼內需 基金經理五大揀股心法 今日 00:01 基金經理五大揀股心法 李浩德：新經濟股暫難見大升浪 今日 00:01 李浩德：新經濟股暫難見大升浪 最新專欄文章 【科網股前景】基金經理李浩德：要揀政策風險細嘅公司！ 2021/07/17 【科網股前景】基金經理李浩德：要揀政策風險細嘅公司！ 【名家談車股】造車市場是藍海？基金經理李浩德：產業鏈夠大！（附潛在IPO名單） 2021/07/15 【名家談車股】造車市場是藍海？基金經理李浩德：產業鏈夠大！（附潛在IPO名單） 【名家看趨勢】瑞銀胡一帆：消費市場增長潛力巨大！ 2021/07/15 【名家看趨勢】瑞銀胡一帆：消費市場增長潛力巨大！ 【名家看增長股】新經濟股持續反彈？中資名家：估值已跌得合理了！ 2021/07/14 【名家看增長股】新經濟股持續反彈？中資名家：估值已跌得合理了！ 【本地經濟】李浩德：買地產股坐得較舒服！ 2021/07/13 【本地經濟】李浩德：買地產股坐得較舒服！ 欄目（內容） 碳中和 李浩德 財富及資產管理 基金 經濟 股票 教育股 反壟斷 物業管理股