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【名家談新經濟】瑞銀胡一帆：反壟斷政策屬全球趨勢！

財金猛人追蹤 14:42 2021/07/19

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6月底剛在美國上市的內地網約車平台「滴滴出行」7月4日被監管當局下架，稱其違法收集個人資料，引發市場憂慮中央再次出手加大監管科企的範圍，新經濟股受累。

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撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : MT專訪

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