【名家談新經濟】瑞銀胡一帆：反壟斷政策屬全球趨勢！ 財金猛人追蹤 14:42 2021/07/19 分享： 6月底剛在美國上市的內地網約車平台「滴滴出行」7月4日被監管當局下架，稱其違法收集個人資料，引發市場憂慮中央再次出手加大監管科企的範圍，新經濟股受累。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : MT專訪 相關文章 基金名家李浩德 港股有望追落後 跟政策走吼內需 今日 基金名家李浩德 港股有望追落後 跟政策走吼內需 你可能感興趣 基金名家李浩德 港股有望追落後 跟政策走吼內需 今日 00:01 基金名家李浩德 港股有望追落後 跟政策走吼內需 最新專欄文章 基金經理李浩德 看好碳中和及內需主題 今日 基金經理李浩德 看好碳中和及內需主題 【科網股前景】基金經理李浩德：要揀政策風險細嘅公司！ 2021/07/17 【科網股前景】基金經理李浩德：要揀政策風險細嘅公司！ 【名家談車股】造車市場是藍海？基金經理李浩德：產業鏈夠大！（附潛在IPO名單） 2021/07/15 【名家談車股】造車市場是藍海？基金經理李浩德：產業鏈夠大！（附潛在IPO名單） 【名家看趨勢】瑞銀胡一帆：消費市場增長潛力巨大！ 2021/07/15 【名家看趨勢】瑞銀胡一帆：消費市場增長潛力巨大！ 【名家看增長股】新經濟股持續反彈？中資名家：估值已跌得合理了！ 2021/07/14 【名家看增長股】新經濟股持續反彈？中資名家：估值已跌得合理了！ 胡一帆 壟斷 財富及資產管理 瑞銀 基金 滴滴出行 反壟斷 美國 新經濟 金融