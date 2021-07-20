【本地經濟】晨星胡啟泰：疫情受控帶動地產板塊回暖 名家專區 07:18 2021/07/20 分享： 中原城市租金指數（CRI）6月底升至113.97點，重返2020年12月113.21點水平，租金擺脫連續三個月徘徊於111點水平的情況，相信在香港疫情持續受控、接種疫苗人數持續創新高的情況下，香港的租務市場有望持續回暖。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : MT專訪 相關文章 基金名家李浩德 港股有望追落後 跟政策走吼內需 2021/07/19 基金名家李浩德 港股有望追落後 跟政策走吼內需 你可能感興趣 基金名家李浩德 港股有望追落後 跟政策走吼內需 00:01 2021/07/19 基金名家李浩德 港股有望追落後 跟政策走吼內需 最新專欄文章 【名家談新經濟】瑞銀胡一帆：反壟斷政策屬全球趨勢！ 2021/07/19 【名家談新經濟】瑞銀胡一帆：反壟斷政策屬全球趨勢！ 基金經理李浩德 看好碳中和及內需主題 2021/07/19 基金經理李浩德 看好碳中和及內需主題 【科網股前景】基金經理李浩德：要揀政策風險細嘅公司！ 2021/07/17 【科網股前景】基金經理李浩德：要揀政策風險細嘅公司！ 【名家談車股】造車市場是藍海？基金經理李浩德：產業鏈夠大！（附潛在IPO名單） 2021/07/15 【名家談車股】造車市場是藍海？基金經理李浩德：產業鏈夠大！（附潛在IPO名單） 【名家看趨勢】瑞銀胡一帆：消費市場增長潛力巨大！ 2021/07/15 【名家看趨勢】瑞銀胡一帆：消費市場增長潛力巨大！ 股票 商場 零售 金融 香港 銀行 行業 發展商