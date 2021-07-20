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【本地經濟】晨星胡啟泰：疫情受控帶動地產板塊回暖

名家專區 07:18 2021/07/20

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中原城市租金指數（CRI）6月底升至113.97點，重返2020年12月113.21點水平，租金擺脫連續三個月徘徊於111點水平的情況，相信在香港疫情持續受控、接種疫苗人數持續創新高的情況下，香港的租務市場有望持續回暖。

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : MT專訪

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