【本地經濟】晨星胡啟泰：疫情受控帶動地產板塊回暖

中原城市租金指數（CRI）6月底升至113.97點，重返2020年12月113.21點水平，租金擺脫連續三個月徘徊於111點水平的情況，相信在香港疫情持續受控、接種疫苗人數持續創新高的情況下，香港的租務市場有望持續回暖。

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