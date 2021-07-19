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紐元 待升破71美仙

名家專區 2021/07/19

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紐央行於上周議息會議宣布，於本周五起停止一切買債行動。因應當地第二季通脹率，按季及按年分別升1.3%及3.3%，高於紐央行所定下的1%至3%通脹目標（回憶首季通脹率也只為1.5%），現按照紐元利率期貨

...

撰文 : 溫灼培 恒生銀行高級投資市場經理

欄名 : 外滙偵察站

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