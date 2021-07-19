紐元 待升破71美仙 名家專區 2021/07/19 分享： 紐央行於上周議息會議宣布，於本周五起停止一切買債行動。因應當地第二季通脹率，按季及按年分別升1.3%及3.3%，高於紐央行所定下的1%至3%通脹目標（回憶首季通脹率也只為1.5%），現按照紐元利率期貨 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 溫灼培 恒生銀行高級投資市場經理 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 歐洲貨幣政策 料本周後變清晰 今日 歐洲貨幣政策 料本周後變清晰 歐元 徘徊1.17至1.2美元 今日 歐元 徘徊1.17至1.2美元 英鎊 重要支持位1.37美元 今日 英鎊 重要支持位1.37美元 日圓 有機向108.5邁進 今日 日圓 有機向108.5邁進 澳元 74美仙之下分段吸納 今日 澳元 74美仙之下分段吸納 你可能感興趣 歐洲貨幣政策 料本周後變清晰 今日 01:00 歐洲貨幣政策 料本周後變清晰 歐元 徘徊1.17至1.2美元 今日 01:00 歐元 徘徊1.17至1.2美元 英鎊 重要支持位1.37美元 今日 01:00 英鎊 重要支持位1.37美元 最新專欄文章 歐洲貨幣政策 料本周後變清晰 今日 歐洲貨幣政策 料本周後變清晰 加元 1.25至1.26水平增持 今日 加元 1.25至1.26水平增持 澳元 74美仙之下分段吸納 今日 澳元 74美仙之下分段吸納 日圓 有機向108.5邁進 今日 日圓 有機向108.5邁進 英鎊 重要支持位1.37美元 今日 英鎊 重要支持位1.37美元 美元 美滙指數 美滙 歐元 英鎊 日圓 澳元 紐元 加元 外滙貨幣