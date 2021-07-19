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加元 1.25至1.26水平增持

名家專區 2021/07/19

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加央行上周議息會議如預期般宣布削減買債，但由於每周買債規模中，只削10億加元，少過市場預期，消息反使加元滙價下跌。不過，從上述事件中反映，加央行仍積極應對通脹，與聯儲局一直不承認通脹的態度可謂有天壤之

...

撰文 : 溫灼培 恒生銀行高級投資市場經理

欄名 : 外滙偵察站

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