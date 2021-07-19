加元 1.25至1.26水平增持 名家專區 2021/07/19 分享： 加央行上周議息會議如預期般宣布削減買債，但由於每周買債規模中，只削10億加元，少過市場預期，消息反使加元滙價下跌。不過，從上述事件中反映，加央行仍積極應對通脹，與聯儲局一直不承認通脹的態度可謂有天壤之 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 溫灼培 恒生銀行高級投資市場經理 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 歐洲貨幣政策 料本周後變清晰 今日 歐洲貨幣政策 料本周後變清晰 歐元 徘徊1.17至1.2美元 今日 歐元 徘徊1.17至1.2美元 英鎊 重要支持位1.37美元 今日 英鎊 重要支持位1.37美元 日圓 有機向108.5邁進 今日 日圓 有機向108.5邁進 澳元 74美仙之下分段吸納 今日 澳元 74美仙之下分段吸納 你可能感興趣 歐洲貨幣政策 料本周後變清晰 今日 01:00 歐洲貨幣政策 料本周後變清晰 歐元 徘徊1.17至1.2美元 今日 01:00 歐元 徘徊1.17至1.2美元 英鎊 重要支持位1.37美元 今日 01:00 英鎊 重要支持位1.37美元 最新專欄文章 歐洲貨幣政策 料本周後變清晰 今日 歐洲貨幣政策 料本周後變清晰 紐元 待升破71美仙 今日 紐元 待升破71美仙 澳元 74美仙之下分段吸納 今日 澳元 74美仙之下分段吸納 日圓 有機向108.5邁進 今日 日圓 有機向108.5邁進 英鎊 重要支持位1.37美元 今日 英鎊 重要支持位1.37美元 美元 美滙指數 美滙 歐元 英鎊 日圓 澳元 紐元 加元 外滙貨幣