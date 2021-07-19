歐洲貨幣政策 料本周後變清晰 名家專區 2021/07/19 分享： 英國解封疫情限制令後的情況，以及歐央行議息會議，將成為本周市場焦點。 近期市場就美國何時加息的問題上，一直在糾纏。一時間看到美國通脹嚴重，便擔心美國聯儲局將很快會加息。有關想法一旦作主導，美元便隨即上升 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 溫灼培 恒生銀行高級投資市場經理 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 歐元 徘徊1.17至1.2美元 今日 歐元 徘徊1.17至1.2美元 英鎊 重要支持位1.37美元 今日 英鎊 重要支持位1.37美元 日圓 有機向108.5邁進 今日 日圓 有機向108.5邁進 澳元 74美仙之下分段吸納 今日 澳元 74美仙之下分段吸納 紐元 待升破71美仙 今日 紐元 待升破71美仙 你可能感興趣 歐元 徘徊1.17至1.2美元 今日 01:00 歐元 徘徊1.17至1.2美元 英鎊 重要支持位1.37美元 今日 01:00 英鎊 重要支持位1.37美元 日圓 有機向108.5邁進 今日 01:00 日圓 有機向108.5邁進 最新專欄文章 加元 1.25至1.26水平增持 今日 加元 1.25至1.26水平增持 紐元 待升破71美仙 今日 紐元 待升破71美仙 澳元 74美仙之下分段吸納 今日 澳元 74美仙之下分段吸納 日圓 有機向108.5邁進 今日 日圓 有機向108.5邁進 英鎊 重要支持位1.37美元 今日 英鎊 重要支持位1.37美元 美元 美滙指數 美滙 歐元 英鎊 日圓 澳元 紐元 加元 外滙貨幣