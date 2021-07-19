歐洲貨幣政策 料本周後變清晰

英國解封疫情限制令後的情況，以及歐央行議息會議，將成為本周市場焦點。

近期市場就美國何時加息的問題上，一直在糾纏。一時間看到美國通脹嚴重，便擔心美國聯儲局將很快會加息。有關想法一旦作主導，美元便隨即上升

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