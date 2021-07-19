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科技股等待黎明

名家專區 2021/07/19

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科技股投資者初步放下對內地當局加強監管憂慮，港股在科技藍籌股反彈支持下築底反彈。恒指全周升660點或2.4%，剛好收於28000關以上，為上周亞洲以至全球表現最佳股市（表一）。

美國經濟數據參差，加上美

...

撰文 : 劉德斌

欄名 : 透視中港美

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