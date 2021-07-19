科技股等待黎明 名家專區 2021/07/19 分享： 科技股投資者初步放下對內地當局加強監管憂慮，港股在科技藍籌股反彈支持下築底反彈。恒指全周升660點或2.4%，剛好收於28000關以上，為上周亞洲以至全球表現最佳股市（表一）。 美國經濟數據參差，加上美 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 透視中港美 - 小米銷售突破 望展新升浪 2021/07/17 小米銷售突破 望展新升浪 透視中港美 - 比亞迪未跌定 撈底忌冒進 2021/07/16 比亞迪未跌定 撈底忌冒進 透視中港美 - 買滙豐博收9厘息？ 先弄清派息政策 2021/07/15 買滙豐博收9厘息？ 先弄清派息政策 透視中港美 - ATM再挾淡 後勁恐不繼 2021/07/14 ATM再挾淡 後勁恐不繼 透視中港美 - 人行放水萬億 內銀反彈乏力 2021/07/13 人行放水萬億 內銀反彈乏力 北水流入 科技軟件 反壟斷 恒生科技指數 恒生科技ETF（03032） 南方恒生科技（03033） 安碩恒生科技（03067） 華夏恒生科技（03088） 中金金瑞中網（03186） 騰訊控股（00700）