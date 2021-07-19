利好因素支持 又到轉按時機

2021年上半年，一、二手住宅交投齊轉旺，而多項經濟數據均顯示，本港經濟亦穩步復甦，利好因素有利樓市，而銀行亦趁旺市，下半年積極增優惠，搶攻按揭市場。

一、二手住宅交投齊轉旺

4至6月份失業率進一步改善

銀行取態亦由審慎轉趨積極

隨着今年以來疫情回穩，上半年整體物業註冊量及金額表現突出，二手住宅成動力之一。資料顯示，今年上半年二手住宅註冊量共錄約3.3萬宗，較去年上半年2.2宗，升約48%；涉及金額達2,800億元，較去年上半年1,720億元更升約62.8%；而一手住宅同樣旺場，今年上半年全港累錄8,222宗一手私宅買賣登記，較去年同期大升33%，並為近4年來表現次佳的上半年度。

就連未補地價公、居屋交投亦創新高，房委會更新2021年6月份全港未補價公屋及居屋第二市場（綠表）成交紀錄，6月份錄858宗成交，按月增1.5倍，更創歷史新高。

一、二手交投旺之餘，本港經濟今年進一步改善，其中失業率從今年初7.2%高位，回落至5月的6%邊緣。財政司司長陳茂波昨日（18日）更預告，本周公佈的4至6月份最新失業率，數字將進一步改善，回落至一年多前水平，可見今年經濟顯著改善。

與此同時，近日市民接種疫苗亦較前積極。截至昨晚約有280萬人已接種首劑新冠疫苗，佔合資格人口41%，有關當局更預計，若按此趨勢發展，有望9月底達到7成人口接種的目標，將為經濟恢復創造更有利的條件。

在多項利好消息及剛性需求配合下，銀行取態亦由審慎轉趨積極，已率先有大型銀行就樓宇按揭現金回贈由1%，調升至1.23%，相信其他銀行亦會跟隨，紛紛增設優惠搶客。