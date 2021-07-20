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社交平台助長歧視 為約翰遜打科企助拳

國際 16:05 2021/07/20

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英格蘭失落歐洲國家盃冠軍，部分球迷為發洩輸波的憤怒情緒，針對3名於互射12碼階段射失的黑人小將，在各大社交平台大肆發表種族歧視的言論及表情符號。

...

撰文 : 嚴智勇

欄名 : 國金札記

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