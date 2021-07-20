社交平台助長歧視 為約翰遜打科企助拳 國際 16:05 2021/07/20 分享： 英格蘭失落歐洲國家盃冠軍，部分球迷為發洩輸波的憤怒情緒，針對3名於互射12碼階段射失的黑人小將，在各大社交平台大肆發表種族歧視的言論及表情符號。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 相關文章 塔利班時代到臨 大國各有盤算 2021/07/15 塔利班時代到臨 大國各有盤算 馬斯克堅持信念 Starlink狂想漸成形 2021/07/13 馬斯克堅持信念 Starlink狂想漸成形 布蘭森開啟新太空時代 競爭對手接踵而來 2021/07/12 布蘭森開啟新太空時代 競爭對手接踵而來 共和黨對疫苗說不 拯救美國僅空談 2021/07/10 共和黨對疫苗說不 拯救美國僅空談 富不與官爭？ Amazon卻令美國政府也要忌三分 2021/07/08 富不與官爭？ Amazon卻令美國政府也要忌三分 你可能感興趣 塔利班時代到臨 大國各有盤算 16:57 2021/07/15 塔利班時代到臨 大國各有盤算 馬斯克堅持信念 Starlink狂想漸成形 16:05 2021/07/13 馬斯克堅持信念 Starlink狂想漸成形 布蘭森開啟新太空時代 競爭對手接踵而來 12:50 2021/07/12 布蘭森開啟新太空時代 競爭對手接踵而來 最新專欄文章 國金札記 - 貝索斯今上太空 這「女伴」很重要 今日 貝索斯今上太空 這「女伴」很重要 國金札記 - 法國谷針初見效 馬克龍有後着？ 2021/07/19 法國谷針初見效 馬克龍有後着？ 法國強制接種疫苗 馬克龍政治豪賭 2021/07/17 法國強制接種疫苗 馬克龍政治豪賭 國金札記 - 塔利班時代到臨 大國各有盤算 2021/07/16 塔利班時代到臨 大國各有盤算 國金札記 - 英格蘭飲恨歐國盃 凸顯約翰遜偽善？ 2021/07/15 英格蘭飲恨歐國盃 凸顯約翰遜偽善？ 歧視 社交平台 約翰遜 英格蘭 歐洲國家盃 Twitter Facebook Instagram 抖音 Snapchat