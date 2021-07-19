阿里大戶續來港沽貨 散戶買中資科技ETF

阿里巴巴（09988）股價近月雖然一度反彈至220至230元，但其後又回到200元水平上落，大小戶最近的動向，或解釋到股價的變化。

阿里巴巴股東第三度搬大倉到香港，據中央結算持股紀錄（CCASS），託管

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