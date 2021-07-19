阿里大戶續來港沽貨 散戶買中資科技ETF 名家專區 2021/07/19 分享： 阿里巴巴（09988）股價近月雖然一度反彈至220至230元，但其後又回到200元水平上落，大小戶最近的動向，或解釋到股價的變化。 阿里巴巴股東第三度搬大倉到香港，據中央結算持股紀錄（CCASS），託管 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 譚志偉 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 交易講場 - 拆解碳交易系統 Tesla賣碳積分勁賺 2021/07/17 拆解碳交易系統 Tesla賣碳積分勁賺 交易講場 - 阿里騰訊倘生態互通 盤點贏家輸家 2021/07/16 阿里騰訊倘生態互通 盤點贏家輸家 交易講場 - 銀債下周開賣 專家籲留意4大重點 2021/07/15 銀債下周開賣 專家籲留意4大重點 交易講場 - 阿里與國資合作增 減投資界憂慮 2021/07/14 阿里與國資合作增 減投資界憂慮 交易講場 - 人行全面降準 券商首選招行 2021/07/13 人行全面降準 券商首選招行 中國 香港 美國 美元 基金 阿里巴巴 外資 減持 吸資 騰訊控股（00700）