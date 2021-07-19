▲ 貝索斯準備上太空 他這位「女伴」很重要

繼維珍老闆布蘭森（Richard Branson）後，輪到Amazon創辦人貝索斯（Jeff Bezos）坐自家飛船上太空了。有別於和布蘭森同行的都是公司重要工程師，準備與貝索斯同遊的多是富家子弟，但也有一位特別重要的女性，令此行意義生色不少。

貝索斯航天公司藍色起源（Blue Origin）的新謝潑德（New Shepard）垂直起降火箭飛船，計劃於香港時間周二（20日）晚上，在美國德州首次載人升空，作亞軌道太空旅行。

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飛船無人駕駛，屆時會載著4人。除了57歲貝索斯本尊，還有他53歲弟弟馬克（Mark Bezos）。

另一男乘客德門（Oliver Daemen）也大有來頭，這位18歲荷蘭小哥是Somerset資產管理公司創辦人之子，從小熱愛航天，爸爸今次終於送他一張太空機票。

德門會刷新蘇聯第2位航天員，季托夫（Gherman Titov）1961年25歲紀錄，成為上太空最年輕的人。

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最後一位乘客是82歲女性芬克（Wally Funk）。

她則會打破美國首批航天員「Mercury 7」七人組成員，也是美國第3位征空的格倫（John Glenn），於1998年以77歲高齡乘穿梭機再次問天的紀錄，成為上太空最年長的人。

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芬克上太空的意義遠不止於此。

話說蘇聯很早就有女航天員，捷列什科娃（Valentina Tereshkova）1963年成為蘇聯征空第6人，也是世界首位上太空的女性，這比史上飛天第1人加加林（Yuri Gagarin）僅僅晚了2年。

可是美國要等到1983年穿梭機時代，才出現首名女航天員賴德（Sally Ride）。

但美國其實在太空競賽年代已在物色女航天員。

縱這非官方正式項目，太空總署一些科學家曾在Mercury 7男子組之外，挑選出Mercury 13女子組，美軍首位女飛行教官芬克就是成員。

這13員女將通過了和男子組一樣的嚴格測試，但在她們有機會征空前，項目突然遭到官方叫停。

沒錯，性別歧視是個重要因素。

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更不幸的是，為她們上太空棺木釘上最後一根釘的，竟也是位女性。

科克倫（Jacqueline Cochran）曾有份開創女性駕駛飛機時代，也是首位超音速飛行的女飛行員，但她在國會1962年調查煞停Mercury 13是否涉及歧視的聽證會上，卻宣稱女性不適合上太空。

後世普遍相信，科克倫不想自己風頭被搶，這也成為她傳奇中一大爭議。

如今Mercury 13僅有2人仍然在世，科克倫也早已離去，貝索斯決定請芬克免費作伴同遊太空，可說是圓了13女將夙願，並彌補了美國航天史上一個多年缺失。

從這角度看，貝索斯之行比上周布蘭森的更有睇頭。

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