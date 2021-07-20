▲ 拜登想設「紅色電話」熱線 反顯中美關係深度冰封

美國拜登政府據報有意參考美蘇冷戰做法，設立中美「紅色電話」熱線以促兩國危機時溝通。惟中方冷處理美媒這些報道，外交部表示中美之間已有多條熱線，一直發揮著作用。這也許正正反映，美國提出設立中美熱線，並不代表中美關係出現轉機，反而是深度冰封訊號。

美國蘇聯「紅色電話」設立於1963年，是華盛頓與莫斯科之間的緊急熱線，讓兩國元首或他們身邊各自領導層之間，有需要時可迅速直接溝通。這成為美蘇降低軍事衝突風險、避免爆發核戰的一重危機管控機制。

儘管「紅色電話」形象深入人心，美蘇熱線實際上並非兩個紅色電話，甚至根本就不是電話。

美蘇熱線最初由電傳打字機（teleprinter）組成，傳送的是加密電文。

1962年古巴導彈危機期間，雙方信息一般要多個小時方能傳至另一邊。美國有次更用了近12小時來接收和解密赫魯曉夫的3000字電文，等得來太危險。所以雙方事後決定設立熱線，以簡化信息收發程序。

美蘇熱線科技當然也有與時並進：1971年引入衛星通訊補充地面通訊，1986年以傳真取代電傳打字機，2008年變成了加密電腦網絡。

美媒指拜登有意設立與中國熱線 中方：早有多條熱線

隨住科技進步，今天收發信息已簡單得多，建立熱線也不再是甚麼浩大工程。中美不但早已設有元首熱線，還有元首特別代表熱線，以及打擊網絡犯罪等部長級熱線，兩國國防部之間亦有中美軍事熱線。

因此，中國外交部發言人趙立堅回應美方有意「設立熱線」消息時，只淡淡表示：「據我所知，中美之間已經建有元首、外交、國防等多條熱線，多年來一直發揮著重要作用。」

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那麼，拜登政府煞有介事地考慮設立中美熱線，意欲何為？

CNN報道稱，美方就緊急事宜爭取中方快速回應一直有困難，因為中國政治制度強調自上而下，領導人層級以外的接觸不獲鼓勵。換言之，美方想尋求更多直達中南海的機會。

但對中方來說，中美近期磨擦最多的涉台、涉港、涉疆議題，中方原則立場已反覆在公共場合表明：這是中方核心利益不容插手。惟美國仍然置若罔聞，尤其在風險最高的台海方向，美方已不只一次出動軍事力量挑戰中方底線，讓中方質疑美方尋求再設熱線誠意。

而且，拜登政府提出參考美蘇冷戰「紅色電話」做法設立中美熱線，假如成事則變相等於中美真的陷入「新冷戰」，這也是一再敦促美方摒棄冷戰思維的中方所不能接受。

由此可見，美方提出建立熱線實非樂觀訊號，背後反映出中美關係嚴重缺乏互信、溝通機制失效的大問題，即使再設一條熱線，恐也無助解決誤判與冒險的循環。

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