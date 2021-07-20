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科技股現新軟肋 防淡友進擊

名家專區 2021/07/20

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港股昨承接美股上周五弱勢低開，藍籌科技股再成拖低大市元兇。騰訊（00700）、阿里巴巴（09988）及美團（03690）3大重磅藍籌科技股，分別大跌2.6%至5%，相對恒指昨跌1.8%，顯著跑輸大市。

...

撰文 : 劉德斌

欄名 : 透視中港美

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IPO 港元 集資 期權 配股 騰訊控股（00700） 醫渡科技（02158） 美團－W（03690） 京東健康（06618） 阿里巴巴－SW（09988）

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