科技股現新軟肋 防淡友進擊

港股昨承接美股上周五弱勢低開，藍籌科技股再成拖低大市元兇。騰訊（00700）、阿里巴巴（09988）及美團（03690）3大重磅藍籌科技股，分別大跌2.6%至5%，相對恒指昨跌1.8%，顯著跑輸大市。

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