科技股現新軟肋 防淡友進擊 名家專區 2021/07/20 分享： 港股昨承接美股上周五弱勢低開，藍籌科技股再成拖低大市元兇。騰訊（00700）、阿里巴巴（09988）及美團（03690）3大重磅藍籌科技股，分別大跌2.6%至5%，相對恒指昨跌1.8%，顯著跑輸大市。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 透視中港美 - 科技股等待黎明 2021/07/19 科技股等待黎明 透視中港美 - 小米銷售突破 望展新升浪 2021/07/17 小米銷售突破 望展新升浪 透視中港美 - 比亞迪未跌定 撈底忌冒進 2021/07/16 比亞迪未跌定 撈底忌冒進 透視中港美 - 買滙豐博收9厘息？ 先弄清派息政策 2021/07/15 買滙豐博收9厘息？ 先弄清派息政策 透視中港美 - ATM再挾淡 後勁恐不繼 2021/07/14 ATM再挾淡 後勁恐不繼 IPO 港元 集資 期權 配股 騰訊控股（00700） 醫渡科技（02158） 美團－W（03690） 京東健康（06618） 阿里巴巴－SW（09988）