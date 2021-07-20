中電信三喜臨門：回A盈喜增派息

國企指數跌穿一萬點，中長期尋底應該未結束，短綫料繼續上落，而公用股昨日成為資金避難所，中資電訊股逆市上升，尤其中國電信（00728）表現令人一亮，除了回A在即，又為上半年業績發出「盈喜」，以及增加派息

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