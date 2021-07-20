中電信三喜臨門：回A盈喜增派息 名家專區 2021/07/20 分享： 國企指數跌穿一萬點，中長期尋底應該未結束，短綫料繼續上落，而公用股昨日成為資金避難所，中資電訊股逆市上升，尤其中國電信（00728）表現令人一亮，除了回A在即，又為上半年業績發出「盈喜」，以及增加派息 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 恒指再下試牛熊綫 國指支持保歷加底（第四版） 2021/07/19 恒指再下試牛熊綫 國指支持保歷加底（第四版） 中字股實力談 - 復藥有佳績 因有復必泰 2021/07/17 復藥有佳績 因有復必泰 中字股實力談 - 港股反彈未結束 中期現身懷六甲（第四版） 2021/07/16 港股反彈未結束 中期現身懷六甲（第四版） 中字股實力談 - 阿里股價回升 騰訊化敵為友 2021/07/16 阿里股價回升 騰訊化敵為友 中字股實力談 - 港股繼續技術彈 A股隨時爆單邊（第四版） 2021/07/15 港股繼續技術彈 A股隨時爆單邊（第四版） 中國電信（00728） 中國移動（00941） 中國聯通（00762） 復星醫藥（02196） 人民幣 公用股