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施羅德Simon Webber：風電行業前景最好

名家專區 2021/07/20

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2020年對於氣候變化是非比尋常的一年。面對急需解決的氣候危機，公眾輿論、政府、企業及金融市場的態度均已起了重大變化，而相關議題亦已集合更多投資、研發和國際合作的力量，從而加快環球各國向碳中和經濟模式

...

撰文 : Simon Webber 施羅德投資首席投資組合經理

欄名 : 名家觀點

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