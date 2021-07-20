施羅德Simon Webber：風電行業前景最好 名家專區 2021/07/20 分享： 2020年對於氣候變化是非比尋常的一年。面對急需解決的氣候危機，公眾輿論、政府、企業及金融市場的態度均已起了重大變化，而相關議題亦已集合更多投資、研發和國際合作的力量，從而加快環球各國向碳中和經濟模式 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : Simon Webber 施羅德投資首席投資組合經理 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 【濠賭前景】富達國際：澳門旅遊業現曙光 中國民眾消費力未減 2021/07/17 【濠賭前景】富達國際：澳門旅遊業現曙光 中國民眾消費力未減 新興市場債券的轉捩點？ 2021/07/16 新興市場債券的轉捩點？ 專訪 - 瑞銀胡一帆：中國消費非常看好 2021/07/15 瑞銀胡一帆：中國消費非常看好 富蘭克林鄧普頓Bowers：看好美股五大主題 2021/07/14 富蘭克林鄧普頓Bowers：看好美股五大主題 景順潘新江：追蹤148萬億超級大戶部局 2021/07/13 景順潘新江：追蹤148萬億超級大戶部局 投資推介 投資策略 大行報告 節能環保股 新能源 太陽能股 電動車 風電股 板塊