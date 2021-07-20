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滴滴踩雷 數據安全即國家安全

名家專區 2021/07/20

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滴滴出行（美﹕DIDI）本月初赴美上市，豈料上市次日（2日），隨即被內地網信辦以進行安全審查為由，要求將其應用程式下架，引發數據安全監管風波。不過，同為科網企業，騰訊（00700）、百度（09888）

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撰文 : 賴奕羚

欄名 : 交易講場

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