滴滴踩雷 數據安全即國家安全 名家專區 2021/07/20 分享： 滴滴出行（美﹕DIDI）本月初赴美上市，豈料上市次日（2日），隨即被內地網信辦以進行安全審查為由，要求將其應用程式下架，引發數據安全監管風波。不過，同為科網企業，騰訊（00700）、百度（09888） ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 賴奕羚 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 交易講場 - 阿里大戶續來港沽貨 散戶買中資科技ETF 2021/07/19 阿里大戶續來港沽貨 散戶買中資科技ETF 交易講場 - 拆解碳交易系統 Tesla賣碳積分勁賺 2021/07/17 拆解碳交易系統 Tesla賣碳積分勁賺 交易講場 - 阿里騰訊倘生態互通 盤點贏家輸家 2021/07/16 阿里騰訊倘生態互通 盤點贏家輸家 交易講場 - 銀債下周開賣 專家籲留意4大重點 2021/07/15 銀債下周開賣 專家籲留意4大重點 交易講場 - 阿里與國資合作增 減投資界憂慮 2021/07/14 阿里與國資合作增 減投資界憂慮 中國 美國 銀行 服務 騰訊 汽車 軍事 中國市場 Tesla 特斯拉（Tesla，美：TSLA）