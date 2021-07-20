銀行增優惠吸客 助燃新盤旺勢 名家專區 13:25 2021/07/20 分享： 近日銀行增加優惠搶客，增加現金回贈，雖然實際涉及銀碼不多，但對於整體樓市置業氣氛都有一定幫助，相信發展商都會相繼加快推盤吸客。據了解，隨著樓市近月愈來愈暢旺，銀行對於樓市的信心亦增加，近日紛紛加大優惠吸客，有大型銀行將貸款額600萬元或以上的現金回贈，由1%增加至1.23%，另有額外定額現金獎賞，以600萬元貸款為例，之前回贈僅6萬元，但最新回贈金額增至7.68萬元。加幅達28%。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 樓市分析 相關文章 下半年新盤潮來臨 置業選擇多 2021/06/29 下半年新盤潮來臨 置業選擇多 新盤餘貨或跌穿萬伙 2021/07/07 新盤餘貨或跌穿萬伙 換樓客撐場 新盤平均樓價歷史第三高 2021/07/13 換樓客撐場 新盤平均樓價歷史第三高 你可能感興趣 下半年新盤潮來臨 置業選擇多 13:26 2021/06/29 下半年新盤潮來臨 置業選擇多 新盤餘貨或跌穿萬伙 01:00 2021/07/07 新盤餘貨或跌穿萬伙 換樓客撐場 新盤平均樓價歷史第三高 12:03 2021/07/13 換樓客撐場 新盤平均樓價歷史第三高 最新專欄文章 《大叔的愛》的地產效益 2021/07/19 《大叔的愛》的地產效益 納米單位仍然有價有市 2021/07/15 納米單位仍然有價有市 價格低回報高 工廈市場復甦快 2021/07/14 價格低回報高 工廈市場復甦快 換樓客撐場 新盤平均樓價歷史第三高 2021/07/13 換樓客撐場 新盤平均樓價歷史第三高 香港版《大叔的愛》睇港人買樓心態 2021/07/12 香港版《大叔的愛》睇港人買樓心態 一手市場 樓價 轉按 現金回贈 印花稅 中原地產 銀行 發展商