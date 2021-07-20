銀行增優惠吸客  助燃新盤旺勢

近日銀行增加優惠搶客，增加現金回贈，雖然實際涉及銀碼不多，但對於整體樓市置業氣氛都有一定幫助，相信發展商都會相繼加快推盤吸客。據了解，隨著樓市近月愈來愈暢旺，銀行對於樓市的信心亦增加，近日紛紛加大優惠吸客，有大型銀行將貸款額600萬元或以上的現金回贈，由1%增加至1.23%，另有額外定額現金獎賞，以600萬元貸款為例，之前回贈僅6萬元，但最新回贈金額增至7.68萬元。加幅達28%。

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