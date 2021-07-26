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白居二2020 焫焫焫焫焫焫著

名家專區 08:00 2021/07/26

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白居二2020中籤者於5月下旬開始正式取證入市買樓，成為6月、7月二手樓市新一輪買賣氣氛熾熱的現象！當中6月單月未補價公、居屋成交量858宗，創有紀錄以前最高，比對上最高紀錄493宗急增逾7成。

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欄名 : 樓市分析

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