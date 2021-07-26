白居二2020 焫焫焫焫焫焫著 名家專區 08:00 2021/07/26 分享： 白居二2020中籤者於5月下旬開始正式取證入市買樓，成為6月、7月二手樓市新一輪買賣氣氛熾熱的現象！當中6月單月未補價公、居屋成交量858宗，創有紀錄以前最高，比對上最高紀錄493宗急增逾7成。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 樓市分析 相關文章 白居二買家搶高樓價? 2021/06/22 白居二買家搶高樓價? 白居二推動串燒成交 2021/07/02 白居二推動串燒成交 綠表居屋樓價升幅跑贏大市 白居二推高樓價? 2021/07/08 綠表居屋樓價升幅跑贏大市 白居二推高樓價? 你可能感興趣 白居二買家搶高樓價? 14:00 2021/06/22 白居二買家搶高樓價? 白居二推動串燒成交 01:00 2021/07/02 白居二推動串燒成交 綠表居屋樓價升幅跑贏大市 白居二推高樓價? 14:00 2021/07/08 綠表居屋樓價升幅跑贏大市 白居二推高樓價? 最新專欄文章 綠化帶試行土地共享 發展商謀「三贏」？ 2021/07/23 綠化帶試行土地共享 發展商謀「三贏」？ 不宜過份解讀銀行停做樓花按揭 2021/07/22 不宜過份解讀銀行停做樓花按揭 租務需求升 商舖空置情況明顯改善 2021/07/21 租務需求升 商舖空置情況明顯改善 銀行增優惠吸客 助燃新盤旺勢 2021/07/20 銀行增優惠吸客 助燃新盤旺勢 《大叔的愛》的地產效益 2021/07/19 《大叔的愛》的地產效益 居屋二手市場 樓價 居屋 房委會 荃灣 白居二 黃竹坑